F1, GP Austria 2020: orari tv di Sky e TV8 del Gran Premio sul Red Bull Ring

Dopo 7 mesi di pausa, di cui 3 mesi di ritardo a causa della pandemia da Coronavirus, la Formula 1 finalmente ritorna in pista e la fa alla grande, su un circuito che è un classico del mondiale. Stiamo parlando del Red Bull Ring, tracciato che ospiterà domenica prossima il GP d’Austria di F1 e la settimana successiva il GP di Stiria.

Finora, le monoposto 2020 le abbiamo viste girare solo nei test invernali, nel mese di febbraio e già allora, la Mercedes aveva mostrato a tutti il famoso sistema DAS, che consente di variare la convergenza delle ruote anteriori andando a spingere o tirare il volante. Questo è il circuito di casa della RedBull, pertanto ci terrà a fare bella figura.

GP Austria 2020: gli orari del weekend di Formula 1

Il circuito del Red Bull Ring presenta importanti variazioni di quota, con un rettilineo principale che è in salita e porta ad una prima curva il cui punto di uscita è cieco. Ci sono punti in cui la trazione è fondamentale, come l’uscita dalla curva 1 e curva 3. Ci sono anche importanti punti di sorpasso e se le vetture presenteranno una competitività simile, allora potremmo assistere a belle battaglie.

Per questo primo appuntamento, la diretta sarà esclusiva di Sky, mentre su TV8, saranno trasmesse le differite di qualifiche e gara. I motori si accenderanno venerdì 3 luglio con le prime due sessioni di prove libere. Le FP1 inizieranno alle ore 11.00, mentre le FP2 alle ore 15.00. Entrambe saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1, così come anche la terza sessione di prove libere di sabato 4 luglio dalle ore 12.00.

Le qualifiche, invece, inizieranno a partire dalle ore 15.00 su Sky, mentre su TV8 sarà trasmessa la differita a partire dalle ore 18.00. Domenica 5 luglio, inizierà ufficialmente il mondiale 2020. Lo spegnimento dei semafori è atteso per le 15.10 in diretta su Sky, mentre ancora una volta, la differita su TV8 sarà trasmessa dalle ore 18.00. In alternativa, per chi non avesse un televisore, può usufruire delle app NowTV e SkyGo o del sito ufficiale di TV8, nella sezione streaming.