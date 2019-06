F1 2019: GP Austria, orari TV Sky e TV8 Red Bull Ring

I piloti e gli appassionati di Formula 1 non hanno ancora “digerito” quanto accaduto nel Gran Premio di Francia, che già si torna in pista. Il prossimo appuntamento è in Austria, su un circuito storico che ha subìto diverse modifiche nel corso della storia di questo sport.

Il circuito è l’A1 Ring, per motivi di sponsor chiamato Red Bull Ring, e rappresenta una tappa fondamentale, considerando la recente scomparsa di Niki Lauda: sarà un Gran Premio, infatti, particolarmente sentito per gli appassionati austriaci. L’anno scorso, il Gran Premio fu vinto da Max Verstappen con le due Mercedes che si ritirarono entrambe per problemi tecnici.

GP Austria 2019: gli orari di Sky e TV8

In occasione del Gran Premio d’Austria la diretta esclusiva è affidata ai canali Sky, mentre su TV8 sarà trasmessa solo la differita di qualifiche e gara. Il weekend comincia venerdì 28 giugno con le prime due sessioni di prove libere, rispettivamente alle ore 11.00 e alle 15.00.

Sabato 29 giugno si terranno la terza sessione di prove libere alle ore 12.00 e le qualifiche dalle ore 15.00. Queste ultime saranno trasmesse in differita su TV8 dalle 18.00. Domenica 30 giugno, invece, dalle ore 15.10. inizierà il giro di formazione e successivamente il Gran Premio. La differita della gara sarà trasmessa dalle ore 18.00 su TV8.

Il tracciato misura 4,326 chilometri e saranno percorsi un totale di 71 giri per una distanza complessiva di quasi 307 chilometri. Si tratta di una pista che si sviluppa su diverse quote: dalla linea di partenza, fino alla curva 3 si sale la collina per poi completare il giro in discesa. Si alternano rettilinei veloci con curve di media velocità. Stando a quanto riportato da Carlo Vanzini, questa dovrebbe essere una pista che potrebbe favorire la Ferrari e la sua aerodinamica.