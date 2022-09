Venezia 2022: Trionfano "All the Beauty and the Blooshed", Cate Blanchett e Colin Farrell

Ascolta questo articolo

Si è conclusa la 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, la premiazione cinematografica più antica al mondo che ogni anno premia il meglio del cinema italiano ed internazionale. L’edizione 2022 ha visto rovesciare i pronostici, consegnando il prestigioso Leone d’Oro al documentario “All the Beauty and the Blooshed“, il secondo documentario a trionfare nella storia del Festival.

La giuria, presieduta dall’attrice Julanne Moore, ha scelto di premiare il documentario diretto da Laura Poitras e incentrato sulla figura di Nancy “Nan” Goldin, fotografa testimone chiave della cultura underground della New York degli anni ’70. Negli ultimi anni, la Goldin ha denunciato pubblicamente la potente famiglia Sackler, una delle principali cause della diffusione di oppiacei in America che ha causato migliaia di morti per overdose da farmaci da prescrizione.

Luca Guadagnino ha conquistato il Leone d’Argento per la miglior regia grazie all’attesissimo “Bones and all“, che lo vede riunirsi con il protagonista di “Chiamami col tuo nome” Timothée Chalamet. Il film ha inoltre visto la premiazione di Taylor Russell con il Premio Marcello Mastroianni per una giovane attrice emergente.

Alice Diop si è aggiudicata invece il Leone d’Argento Gran Premio della Giuria per il suo “Saint Omer“, che ha conquistato anche il premio Venezia opera prima “Luigi De Laurentiis”. La Coppa Volpi per il miglior attore è stata conquistata da Colin Farrell, interprete di “Gli Spiriti dell’Isola” di Martin McDonagh, film che ha conquistato anche il premio per la miglior sceneggiatura. La Coppa Volpi per la miglior attice è andata invece alla star di “Tar” Cate Blanchett, che 15 anni fa aveva già vinto il premio interpretando Bob Dylan in “Io non sono qui” di Todd Haynes del 2007.

Il Premio Speciale della Giuria è andato a “Khers Nist (No Bear)” di Jafar Panahi, mentre il Premio Orizzonti per il miglior film è stato vinto da “Jang-e Jahani Sevom (World War III)” di Houman Seyedi. L’appuntamento è per il prossimo anno, quando dal 30 agosto 2023 si svolgerà l’80esima edizione del Festival.