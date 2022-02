Lindsey Erin Pearlman, la famosa attrice nota in tutta America per aver recitato in film quali General Hospital è stata trovata morta venerdì scorso in un quartiere residenziale di Hollywood, a Los Angeles. La donna, 43 anni, era scomparsa da alcuni giorni e famigliari e forze dell’ordine la stavano cercando. Poi è arrivata la drammatica notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire. La Polizia federale degli Stati Uniti aveva diffuso le foto dell’attrice.

L’ultima volta la Pearlman era stata vista la domenica precedente. La 43enne era originaria di Chicago, dove ha maturato una grande esperienza nel teatro per poi passare al cinema. La notizia del suo decesso ha sconvolto tutti gli Stati Uniti. Lindsey aveva avuto dei ruoli anche in American Housewife e nella serie tv The Purge. Al momento non sono note le cause del suo decesso: gli inquirenti stanno indagando per cercare di capire cosa possa esserle successo.

Un giallo

Quello che ruota attorno alla morte di Lindsey Erin Pearlman è un vero e proprio giallo che le autorità stanno cercando di risolvere. La 43enne dall’11 febbraio aveva fatto perdere le sue tracce, per poi essere quindi ritrovata cadavere il 18. L’attrice aveva recitato anche nella serie tv Dynasty.

“Sono profondamente rattristata e sbalordita nel condividere che è stata trovata morta. Non ci sono altre informazioni da condividere in questo momento” – così ha scritto su Twitter l’attrice e amica Elaine Hendrix, sconvolta per quanto accaduto. I colleghi della Pearlman si sono stretti attorno alla famiglia, così come gli amici.

Come già detto non si conoscono ancora i motivi del decesso, che saranno chiariti sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni. Sul corpo della donna è stata autorizzata una autopsia. La notizia ha colpito profondamente anche la città di Chicago e il mondo del teatro della città dell’Illinois.