L’attore Frank Pesce è morto all’età di 75 anni. La notizia che gela i fans è arrivata in queste ore direttamente dalla sua compagna. Secondo quanto si apprende dai media internazionali, l’uomo si è spento presso l’ospedale di Burbank, in California. Da tempo Pesce era affetto da demenza senile e in questi giorni il suo quadro pare si fosse complicato. La sua compagna, Tammy Scher, ha riferito per prima la notizia alla testata “The Hollywood Reporter”.

Pesce è stato un volto molto noto nel mondo del cinema e dello spettacolo soprattutto tra gli anni ’80 e ’90. Nacque l’8 dicembre del 1946 a New York ed esordì nel mondo del cinema nel 1976 con la serie “Sulle strade della California”. Questa serie cinematrografica, del genere poliziesco, era anche molto nota in Italia, in quanto è stata trasmessa dalla Rai. Nel 1977 ebbe un ruolo anche nella serie “Il tenente Kojak”, dello stesso genere della prima.

Gli altri film

Ma furono gli anni ’80 il momento d’oro di Pesce, che salì alla ribalta internazionale dopo aver recitato nei primi due film di “Beverley Hills Cop” (1984) insieme a Eddy Murphy. Qui l’attore interpretava un malavitoso che voleva comprare un carico di sigarette che in precedenza era stato rubato: lo stesso ruolo lo ricoprì nel sequel, “Beverly Hills Cop 2” del 1987.

L’attore ha recitato anche nel celebre film del cinema “Top Gun”, pellicola che è rimasta nella storia del cinema mondiale. Qui Pesce ha intepretato un barista. Nel corso della sua lunga carriera ha fatto altr comparse in film e telefilm di successo, soprattutto negli stessi Stati Uniti d’America.

Pesce è apparso l’ultima volta sul grande schermo nel 2015, nel film “Creed- nato per combattere”. L’attore ha recitato anche in “Miami Vice”. Pesce, italoamericano, lascia un grande vuoto nel mondo del cinema internazionale. “Non ho mai conosciuto un uomo come lui. Frank era sempre divertente, intrigante e affascinante. Non aveva paura di avvicinarsi a nessuno e di fare immediatamente conoscenza” – queste le parole della moglie Tammy Scher.