"Una notte in Italia", il Festival Cinema Tavolara 2023

Torna per la sua 33° edizione il Festival di Tavolara, dall’11 al 16 luglio 2023. L’evento sarà presentato e condotto per tutti i sei giorni da Geppi Cucciari insieme alla direttrice artistica Piera Detassis ed a Stefania Ulivi, giornalista del Corriere della Sera. Da fare da cornice alle serate ci sarà la magnifica piazzetta Gramsci di Porto San Paolo, sarà anche possibile andare a visitare l’omaggio fotografico ai 90 anni dalla nascita di Gianmaria Volontè.

Inoltre, presso la piazza Mediterraneo, a San Teodoro, precisamente presso l’ufficio turistico, sarà allestita una mostra fotografica dei Paesaggi del cinema italiano, entrambe le esposizioni sono a cura di Antonio Maraldi del centro Cinema di Cesena. I film che verranno proiettati sono: Mixed by Erry, Nel cielo un rombo di tuono, Le Variabili Dipendenti, Il Cerchio, Denti da Squalo e per concludere il film vincitore del David di Donatello 2023 Le otto Montagne diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch.

Il Festival di Tavolara, situato nella splendida isola di Tavolara, in Sardegna, è un evento che celebra l’incontro tra il cinema e la bellezza naturale del luogo. Intitolata Una notte in Italia, questa manifestazione offre un’esperienza unica e coinvolgente che combina la settima arte con la meravigliosa cornice paesaggistica dell’isola.

Il festival, che si tiene annualmente, è diventato una tappa irrinunciabile per gli amanti del cinema e per coloro che desiderano immergersi nella bellezza della Sardegna. Durante l’evento vengono proiettati film italiani e internazionali, offrendo al pubblico la possibilità di apprezzare opere cinematografiche di grande qualità in un ambiente mozzafiato.

Ma il Festival di Tavolara non si limita solo alla visione di film. L’obiettivo principale è quello di creare un dialogo tra il cinema e la bellezza del luogo, permettendo ai partecipanti di vivere un’esperienza multisensoriale. Le proiezioni avvengono all’aperto, consentendo al pubblico di godere degli spettacoli sotto un cielo stellato e di respirare l’aria fresca dell’isola.