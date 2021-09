Tv e cinema sotto choc: l’attore stroncato da un malore improvviso a 40 anni

Lutto nel mondo del cinema e della televisione che piange la prematura scomparsa di Siddharth Shukla, modello e attore indiano, morto a 40 anni per un attacco di cuore.

Noto per i suoi ruoli in Broken But, Beautiful 3, Balika Vadhu e Dil Se Dil Tak, l’attore, star della tv e del cinema, è morto, stando ad un primo rapporto, per un attacco cardiaco, anche se l’Hindustan Times, citando un medico anziano del dipartimento di medicina legale dell’ospedale, ha detto che non ci potrà stabilire la causa precisa del decesso sino al completamento dell’autopsia.

I messaggi di cordoglio di amici e colleghi

Poco dopo la notizia, in molti hanno espresso la loro tristezza e shock per il fatto che l’attore sia morto così giovane e si è subito innescata una fitta rete di messaggi di cordoglio e tributi sui social, provenienti da amici e colleghi dell’attore che ha recitato in numerosi programmi di successo e recitato in film di Bollywood.

Siddhart era molto popolare e attivo sui social, con 1 milione di follower su Twitter e ,7 milioni su Instagram. Tra i tanti messaggi, il cuore spezzato per una vita andata in così giovane età, le condoglianze ai familiari e ai cari dell’attore, riflessioni sulla fragilità della vita . Commovente il tweet di Sonal Goel: “Nessuna età per lasciare il mondo!Ci mancherai davvero. Le più sentite condoglianze”.

La carriera

Siddharth Shukla ha fatto il suo debutto in televisione con lo show “Babul Ka Aangann Chootey Na” nel 2008 e da quel momento la sua carriera ha avuto un’incredibile impennata.

Nel 2014, il suo debutto al cinema con il film “Humpty Sharma Ki Dulhania”. Il film è stato un successo assoluto, che ha fatto crescere la sua popolarità, aumentata a dismisura con la partecipazione a Bigg Boss, la versione indiana del Grande Fratello, nel 2019, edizione che finirà per vincere.L’anno successivo ha vinto un altro reality, dal titolo indiano Khataron ke Khiladi, basato sul format americano Fear Factor, una competizione tra più personaggi famosi attraverso prove sempre più estreme. Nello stesso anno è stato uno dei giudici di India’s Got Talent.