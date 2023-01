Tutti I vincitori dei Golden Globes dell’edizione del 2023

Ascolta questo articolo

In questa 80esima edizione 2023 dei Golden Globes americani non ha trionfato solo l’establishment hollywoodiano capitanato da Steven Spielberg che riceve il premio per il suo film autobiografico “The Fabelmans“, la storia della sua vita, come era prevedibile, miglior regia e miglior film.

Tra gli altri trionfa Colin Farrell come miglior attore protagonista per il film irlandese “The Banshees of Inisherin” e come miglior film, Austin Butler per aver interpretato Elvis; premio speciale per Eddie Murphy che riceve il Golden Globe alla carriera con una battuta al vetriolo: “Pagate le tasse, fatevi gli affari vostri e tenete la moglie di Will Smith fuori dalla vostra bocca”. Battuta ripresa dal presentatore del programma, che afferma con sarcasmo: “Mi trovo qui solo perchè sono nero”.

Grande sorpresa per la regina del “Wakanda” Angela Bassett che vince il premio come miglior attrice per “Black panther Wakanda forever“, visibile su Disney plus dal 1° febbraio, ringraziando pubblicamente il compianto “Re T’Challa” Chadwick Boseman; la Marvel finalmente porta a casa un premio. Cate Blanchett trionfa con Tar, Evan Peters ritira il premio per aver interpretato l’acclamata serie Dahmer visibile su Netflix.

E che dire di Guillermo Del Toro che per il capolavoro “Pinocchio“, visibile su Netflix, miglior film d’animazione, afferma “l’animazione è cinema”, inoltre Jennifer Coolidge con “The White Lotus” premiata miglior serie con la nostra Sabrina Impacciatore, “The House of the dragon” miglior serie. “Euphoria” con Zendaya, Kevin Costner con “The Yellowstone”, Amanda Seyfried per “The Dropout”, grandi assenti alla cerimonia. Non vince nulla l’atteso “The Whale” con Brendan Fraser; Abbott elementary miglior serie comica.

Michelle Yeoh ha vinto come miglior attrice di commedia per il surreale “Everything Everywhere All At Once“. Il suo co-protagonista, Ke Huy Quan, famoso per aver interpretato Shortie il bambino protagonista di “Indiana Jones e il tempio maledetto” quasi quarant’anni fa, ha vinto come miglior attore non protagonista.

Ryan Murphy che da venticinque anni racconta a Hollywood le storie della comunità lgbtq+ vince il premio alla carriera; il presidente Zelensky in un videomessaggio a sorpresa si è collegato alla cerimonia. In attesa degli Oscar che si terranno a Marzo questo è solo un assaggio dei vincitori.