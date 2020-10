Tommaso Paradiso diventa regista: iniziano le riprese del suo primo film

C’è aria di novità e cambiamento per Tommaso Paradiso, ex frontman della fortunata band “The Giornalisti”. Il noto cantante dopo l’importante decisione di continuare la sua carriera da solista, è finalmente pronto per realizzare un altro dei suoi sogni nel cassetto: diventare regista.

Intervistatato durante la trasmissione radiofonica “Strada Facendo”, il cantautore ha raccontato tutti i dettagli della sua nuova avventura: “Inizieremo le riprese proprio tra qualche giorno. Si tratta di una storia romantica a tratti malinconica e che a tratti fa uscire qualche sorriso. Fondamentalmente è una grande storia d’amore. Firmo per la prima volta sceneggiatura e regia”, ha raccontato, non facendo mistero dell’entusiasmo che nutre nei confronti di questa nuova iniziativa nel mondo del cinema.

In realtà non si tratta di una sopresa perchè Tommaso Paradiso, lo scorso Gennaio, era stato intervistato da SkyTg24 ed aveva raccontato ai giornalisti di aver lavorato un copione. Il cantautore romano aveva parlato di un film dove era presente un forte romanticismo unito ad un pizzico di malinconia e nel quale il protagonista della storia era un perdente che però riusciva ad avere un riscatto.

Da sempre appassionato di cinema e spettacolo, Tommaso Paradiso ha partecipato quest’estate al film “Sotto il sole di Riccione”, uscito su Netflix e diretto dagli YouNuts!. Per l’occasione, il cantautore romano ha firmato la colonna sonora e si è ritagliato anche un piccolo spazio nel quale ha interpretato se stesso.

Naturalmente Tommaso Paradiso rimane sempre concentrato sulla sua carriera musicale e dopo un lungo periodo di silenzio lo scorso settembre è uscito il singolo “Ricordami”. Al momento, come tutti gli artisti in questo periodo, è fermo a causa dell’emergenza Covid-19, che lo ha costretto a posticipare l’uscita del suo primo album da solista al 2021. Anche i suoi concerti nei palazzetti italiani sono stati tutti riprogrammati al prossimo anno.