Tom Hanks nei panni di Geppetto nel nuovo adattamento di "Pinocchio", in arrivo l’8 settembre

Dopo i successi degli adattamenti “live action” di molti dei classici dell’animazione Disney, tra cui “Cenerentola”, “La Bella e La Bestia”, “Il Re Leone” e “Alladin” solo per citarne alcuni, un altro dei più famosi cartoni sta per tornare in versione riadattata. Si tratta di “Pinocchio“, adattamento del romanzo di Carlo Collodi che divenne famoso in tutto il mondo grazie al cartone del 1940, il secondo lungometraggio mai pubblicato da Walt Disney.

Nel primo trailer per il film, arrivano le immagini del cast nei panni degli iconici personaggi che hanno reso celebre la storia del burattino bugiardo in tutto il mondo. Il filmato inizia con la voce di Mangiafuoco, il proprietario del teatro dei burattini interpretato da Giuseppe Battiston (unico attore italiano del cast), che urla: “Signori e Signore, vi presento l’ottava meraviglia del mondo, il solo ed unico Pinocchio“.

Nella versione originale il protagonista del film ha la voce dell’attore bambino Benjamin Evan Ainsworth, mentre Joseph Gordon-Levitt e Keegan-Michael Key prestano la voce rispettivamente ad il grillo parlante e la vope. Nel trailer vediamo per la prima volta in costume Tom Hanks, che interpreta nella pellicola il falegname Geppetto, il “babbo” che crea il burattino di legno che prende magicamente vita.

Completano il cast Cynthia Erivo che sarà la Fata Turchina, Luke Evans che interpreta Postiglione e Lewin Lloyd nei panni di Lucignolo. Per il doppiaggio italiano, Angelo Maggi sarà Geppetto, mentre Frances Alina Ascione sarà la voce cantata della Fata Turchina.

“Pinocchio” è diretto da Robert Zemeckis, che ha già collaborato con Hanks in “Forrest Gump”, “Cast Away” e “Polar Express”, sarà un musical ed uscirà su Disney+ il prossimo 8 settembre. Si tratta del secondo adattamento del romanzo che uscirà quest’anno, dato che a Dicembre su Netflix verrà pubblicata la versione in stop-motion diretta dal premio Oscar Guillermo del Toro.