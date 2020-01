"Tolo tolo" incassa 18 milioni di euro in tre giorni di programmazione

Il film di Checco Zalone “Tolo Tolo” riesce a superare un altro record, incassando 18 milioni di euro in soli tre giorni di programmazione. La pellicola va a superare anche i traguardi di precedenti pellicole di cui è stato protagonista l’attore pugliese, tra le quali spiccano “Quo Vado” e “Cado Dalle Nubi”.

Prima del 2020, il 2019 si è distinto per essere stato un anno fortunato per quanto riguarda il cinema italiano. Si è parlato di una stagione positiva, ottenendo un incasso complessivo pari a 635 milioni di euro, con la conseguenza dell’incremento per quanto riguarda la partecipazione degli spettatori.

Altri film con incassi al di sopra delle aspettative

Nonostante ciò, il record stabilitosi nel 2010, con una media di 110 milioni di spettatori, sembra ancora essere impareggiabile. Per quanto riguarda Tolo Tolo, il film è riuscito a incassare quasi 5 milioni di euro nel suo secondo giorno. Ci sono altri film che sono riusciti a raggiungere dei traguardi di un certo rilievo.

Ne sono esempi “The next level” che ha incassato 420mila euro raggiungendo 8,2 milioni di euro, senza dimenticare “Pinocchio” che ha superato i 12 milioni. Inoltre la pellicola dal titolo “Star Wars-L’ascesa di Skywalker” si trova in quarta posizione raggiungendo gli 11,6 milioni di euro. Si è trattato di un momento fortunato per le pellicole italiane, tra le quali spicca “La dea fortuna”, con quasi 6 milioni di euro.

Il film di Ficarra e Picone, “Il primo Natale” si avvia verso i quattordici milioni di euro. Il 3 gennaio è uscito il film “18 regali”, con Vittoria Puccini, Edoardo Leo e Benedetta Porcaroli che ha esordito con 127mila euro. Un altro successo è stato quello di “Frozen II-Il segreto di Arendelle” che ha registrato la media di 18,3 milioni di euro.