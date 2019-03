"Tolkien", rilasciato il nuovo trailer italiano del biopic

Dopo l’uscita del primo trailer ufficiale avvenuta lo scorso febbraio, alcuni giorni fa la 20th Century Fox ha rilasciato un nuovo filmato promozionale, in lingua italiana, dell’atteso biopic dedicato al famoso scrittore John Ronald Reuel Tolkien, autore di veri e propri capolavori letterari del mondo fantasy, su tutti “Il Signore degli anelli“ e “Lo Hobbit“, resi ormai indimenticabili dal grande pubblico grazie al talento indiscusso del regista neozelandese Peter Jackson.

La durata del nuovo trailer è esattamente di 2 minuti e 34 secondi e in questi pochi istanti viene presentata la pellicola, intitolata appunto “Tolkien“, attraverso l’accenno agli aspetti più salienti dello studio, della vita e delle emozioni che hanno portato J. R. R. Tolkien a diventare il celebre autore che oggi tutti conoscono. Diretto da Dome Karukoski, il film vede protagonisti Nicholas Hoult, Lilly Collins, affiancati da numerosi altri interpreti.

La pellicola arriverà nei cinema USA il prossimo 10 maggio, mentre resta per ora ancora sconosciuta la data ufficiale di uscita in Italia. Come si può intuire dal trailer è a dir poco approssimativo parlare di Tolkien solo come scrittore, egli era infatti anche un filologo, un glottoteta, un accademico e un linguista in grado di creare persino una lingua e un linguaggio unici al mondo, utilizzati in seguito nei suoi romanzi più celebri.

Si può sicuramente affermare che egli sia stato uno dei più influenti autori fantasy del XX secolo e il mondo nato dalla sua immaginazione è uno dei più ricchi che si possano trovare nella letteratura moderna; basti pensare a scritti come “Il Silmarillion” talmente complesso e vasto nei suoi tortuosi racconti da essere ritenuto inadattabile a qualsiasi versione cinematografica o televisiva.

A grandi linee la trama ufficiale della pellicola esplorerà gli anni formativi dell’autore che, dopo essere rimasto orfano, trova amicizia, amore e ispirazione artistica grazie ad un gruppo di ragazzi emarginati frequentanti la sua stessa scuola. Ma le cose cambiano allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, che minaccia di frantumare quella che fino a quel momento è diventata la sua “compagnia”, come lo stesso Tolkien la definisce proprio nel trailer. È chiaro allo spettatore che tutte queste vicende andranno in seguito a ispirare i romanzi ambientati nella Terra di Mezzo.