"Titanic", il colossal torna al cinema dopo vent’anni

Dopo vent’anni dalla sua uscita in Italia, “Titanic” torna nelle sale cinematografiche italiane. Un modo originale di festeggiare le due decadi della seconda pellicola più vista al mondo (la prima è “Avatar“, sempre dello stesso regista, James Cameron). Questo evento straordinario è organizzato dalla QMI Stardust: ci saranno tre giornate di programmazione, nelle sue sale. Il film verrà proiettato l’8, il 9 e il 10 ottobre. Per sapere in quali sale sarà proiettato e per trovare quella più vicina a voi, basta collegarsi sul loro sito.

“Titanic” è stato il film dei record: uscito nel 1997 negli Stati Uniti, è stato proiettato nelle sale italiane a gennaio del 1998, dove è rimasto in vetta alla classifica per settimane. Solo nella città di Napoli fu stato superato dalla pellicola “Annarè“, di Ninì Ingrassia. Molti cinema italiani, visto il continuo successo, lo lasciarono in proiezione per ben sei mesi.

Il film racconta della storia vera del Titanic, transatlantico britannico della White Star Line, affondato nel 1912 dopo una collisione fatale con un iceberg. In questa cornice si inserisce l’appassionante e drammatica storia d’amore tra Jack Dawson, un artista di strada spiantato, che aveva vinto il biglietto per la nave in una partita a carte, e Rose DeWitt Bukater, una ragazza ricca e viziata, in viaggio con sua madre e con il suo ricco fidanzato Cal Hockley.

Per realizzare e promuovere questo colossal, fu spesa la cifra astronomica di oltre 285 milioni di dollari. Ma anche gli incassi sono stati enormi: in tutto il mondo, quasi 3 miliardi di dollari. “Titanic” detiene, inoltre, il record di nominations agli Oscar: ne ottenne ben 14 e vinse 11 statuette.

Anche negli Stati Uniti, per festeggiare i vent’anni di uscita della pellicola, ci fu un’iniziativa analoga: il film fu proiettato in ben 87 sale americane. I biglietti per questa nuova emozionante proiezione di “Titanic”, saranno disponibili sul sito della Stardust solo a partire dal 7 ottobre.