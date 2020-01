Timothée Chalamet potrebbe impersonare Bob Dylan in un biopic

Bob Dylan è stato un icona della musica con brani straordinari che richiamano un talento unico nel suo genere. Già da tempo, i media statunitensi parlavano di un film che raccontasse la sua vita. Una sorta di biografia in versione cinematografica, ma non ci sono mai state notizie che fossero veritiere riguardo questo fatto. Le cose sono un po’ cambiate, in quanto il film su Bob Dylan si farà. Ecco chi potrebbe essere il protagonista della pellicola.

In base alle notizie trapelate da Variety, gli addetti ai lavori starebbero progettando questo film su un artista come Bob Dylan e il protagonista a vestire i panni sarebbe Timothée Chalamet. Il regista della pellicola dovrebbe essere James Mangold che sta riscuotendo grandissimo successo con il film “Le Mans’ 66” con Christian Bale e Matt Damon. Una pellicola in cui si racconta del team Ford che, spera con la nuova macchina, di riuscire a battere la Ferrari alla gara, appunto di Le Mans.

Inoltre, Mangold è anche noto per “Logan,” che è stato nominato nella categoria Miglior Sceneggiatura ai Grammy Awards ed è un film sul mondo di super eroi. In base a quanto trapelato da Variety, Timothee Chalamet dovrebbe interpretare Bob Dylan a cominciare dai suoi esordi nella carriera musicale sino al grande successo che lo ha consacrato dio della musica folk.

Per il giovane attore Chalamet, si tratta di un periodo particolarmente intenso del suo lavoro di attore. E’ stato protagonista di “The King”, prodotto da Netflix, presentato fuori concorso al Festival del Cinema di Venezia. Inoltre, l’attore è uno dei protagonisti di “Piccole donne” che esce al cinema il 9 gennaio con un cast stellare.

Chalamet non si ferma qui, in quanto ha tantissimi altri progetti che lo attendono, come “Dune” di Denis Villeneuve accanto ad attori di alta caratura, quali Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Jason Momoa and Javier Barderm.