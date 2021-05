"Thelma & Louise" compie 30 anni: il ricordo delle attrici protagoniste

Ci sono film che rimarranno per sempre nell’immaginario collettivo per la storia che raccontano, per l’interpretazione degli attori o attrici, ma anche per il messaggio e la morale che vogliono trasmettere. Uno di questi film, entrato di diritto nella scena cult e nei capolavori, è sicuramente “Thelma & Louise” che compie 30 anni e le due attrici che hanno il volto ai personaggi, ovvero Susan Sarandon e Geena Davis lo ricordano.

Proprio 30 anni fa, esattamente nel 1991, usciva nelle sale cinematografiche americane, il film cult, on the road, dal titolo “Thelma & Louise”, che ha regalato grande successo e popolarità a due attrici, quali Susan Sarandon e Geena Davis. Le due attrici, grazie a quel film, hanno stretto un profondo legame di amicizia ed entrambe hanno deciso di omaggiarlo e ricordare quei preziosi momenti.

Nella giornata del 24 maggio, data di uscita della pellicola di 30 anni fa, nelle sale cinematografiche, Susan Sarandon, ha ricordato quel film con un tweet sul suo personale account di Tiwtter accompagnato dalle seguenti parole: “Non riesco a credere che siano passati così tanti anni da quando io e Geena abbiamo vissuto la nostra epica avventura”.

Lo stesso pensiero lo ha rivolto anche Geena Davis sia su Twitter che su Instagram con le seguenti parole: “Vorrei ancora guidare felicemente da un dirupo con te mia cara Susan”, ricordando la celebre scena diventata ormai un cult tra gli appassionati della pellicola e invitando anche gli stessi fan a ricordare insieme i momenti maggiormente salienti condividendo le loro scene preferite.

Il film fu diretto da Ridley Scott ed è uno dei capisaldi del femminismo con la Davis che interpreta Thelma e la Sarandon Louise. Insieme decidono di partire per il weekend, per un viaggio che si trasforma in un inno alla libertà per fuggire dalla monotonia e celebrare l’amicizia al femminile. Una pellicola che ha incassato più di 45 milioni al botteghino ricevendo tantissimi premi, tra cui un Oscar per la miglior sceneggiatura.