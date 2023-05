"The Rivals of Amziah King", il nuovo film con Matthew McConaughey

Dopo essere uscito dalle scene nel 2019, l’acclamato attore americano Matthew McConaughey ritorna sul grande schermo come protagonista del nuovo progetto del regista Andrew Patterson: The Rivals of Amziah King. Poche sono le informazioni che sono state divulgate riguardo al film, tanto che anche sulla trama si sa molto poco. La certezza è che si tratta di un crime thriller, ambientato nelle aree più remote dell’Oklahoma nell’America rurale; l’atmosfera del film si rileva essere cupa e desolante.

Il film verrà presentato per la prima volta al prossimo Marché du Film di Cannes assieme ad altri titoli molto attesi come The Invite di Rashida Jones e Will McCormack con Paul Rudd, Amy Adams e Tessa Thompson; il biopic Voyagers di Sebastián Lelio; The Life of Chuck di Mike Flanagan, un adattamento di un racconto di Stephen King con Tom Hiddleston e Mark Hamill e il thriller The Cooler di Dave Bautista.

Andrew Patterson ha debuttato come regista nel 2019 con il suo primo film L’immensità della notte (The Vast of Night), uno sci-fi prodotto da Prime Video con Sierra McCormick, Jake Horowitz e Bruce Davis. Adesso, dopo quasi 4 anni il regista è pronto a tornare dietro la macchina con il suo secondo lavoro. Per questo progetto ha chiamato a sè un noto volto di Hollywood: Matthew McConaughey che mancava dalla scena già da un paio di anni, l’ultima sua apparizione risale al 2019, con l’action comedy intitolato The Gentlemen con attori come Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Hugh Grant e Colin Farrell, diretto dal regista Guy Ritchie.

Matthew McConaughey è, ormai, noto attore che ha recitato in film come: Interstellar (2014) di Christopher Nolan con Jessica Chastain, Anne Hathaway, Brand Mackenzie, Timothée Chalamet e Matt Damon. Dallas Buyers Club (2013) di Jean-Marc Vallée con Jared Leto e Jennifer Garner. The Wolf of Wall Street (2013) di Martin Scorsese con Leonardo di Caprio, Johan Hill e Margot Robbie e molti, molti altri ben noti film.

Matthew McConaughey non è atteso solo per questo film, infatti, tornerà presto a collaborare con il collega e amico Woody Harrelson nella serie Brother from Another Mother, una commedia promossa da Apple TV+, la cui storia si incentra su due attori che rappresentato l’alter ego degli stessi protagonisti, che vanno a vivere insieme alle proprie famiglie nello stesso ranch nel Texas. Si dovranno aspettare ulteriori novità per quanto riguarda The Rivals of Amziah King.