The Batman, attesa per l’ultimo film con l’antieroe mascherato

Cosa ne pensa l’autore

Martina Capit - Non vedo l'ora di vederlo, ho amato la trilogia di Nolan, in particolare il Cavaliere Oscuro, che finora a mio avviso non ha eguali, ma penso che questo non mi deluderà e sono curiosa della prova attoriale di Robert Pattinson un pò insolito in questa veste, e il cast mi piace molto.