Taylor Mega protagonista nel prossimo cinepanettone accanto a Massimo Boldi

Taylor Mega nell’ultimo periodo è sempre più al centro del gossip. L’influencer ha fatto molto parlare di sè soprattutto per la storia, poi finita, con Giorgia Caldarulo. In molti non hanno mai creduto alla breve parentesi che le due hanno vissuto insieme e ancora oggi il mistero resta, che si tratti o meno di una trovata pubblicitaria, la notizia ha comunque destato scalpore.

La ragazza è spesso ospite nei salotti di Barbara D’Urso, dove tra “Pomeriggio Cinque“, “Live -Non è la D’Urso” e “Domenica Live” Taylor si ritrova sempre al centro di polemiche. L’ultima ha riguardato un collegamento fatto dalla stessa D’Urso con la Mega, durante una puntata di “Live- Non è la D’Urso”, mentre Taylor era in vacanza in Egitto.

La ragazza ha iniziato a ridere e tutti hanno subito penato fosse ubriaca, sensazione vera, confermata poi da “Striscia la notizia“. Oggi la Mega torna a far parlare di sè e questa volta c’entra il cinema. Come lei stessa ha ufficializzato, durante un’ospitata nel centro commerciale “La fattoria” a Rovigo, sarà la protagonista femminile del prossimo cinepanettone, in coppia con Massimo Boldi.

Si tratta del film natalizio che sarà trasmesso nelle sale a natale 2020, le riprese avranno inizio a fine primavera e la meta prescelta dovrebbe essere una località esotica. Boldi, che era presente insieme alla ragazza all’evento, si è detto molto felice della scelta fatta e la stessa Mega ha commentato: “Ci divertiremo un sacco, faremo una cosa pazzesca“.

L’evento ha poi virato verso gag e risate, delle quali Boldi e la Mega si sono resi protagonisti intrattenendo il pubblico presente. Insomma questo è il primo ruolo da attrice e non solo, anche da protagonista, che la Mega ricopre. Sarà all’altezza dell’opportunità che le è stata offerta? Massimo Boldi avrà fatto la scelta giusta? Non resta che attendere natale 2020, vedere come sarà il film e poi magari esprimere la propria opinione.