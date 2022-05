Swamy Rotolo, l’attrice calabrese a cui è andato il Premio David di Donatello 2022

Cosa ne pensa l’autore

Rossana Lucente - Finalmente la Calabria è alla ribalta nazionale per un evento positivo e non per i fatti di cronaca nera, con la giovane attrice premiata recentemente al Premio David di Donatello 2022. Un riscatto per la città di Gioia Tauro, città natale di quella che potrebbe diventare una stella del panorama cinematografico.