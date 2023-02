Steven Spielberg rivela: "Ho rifiutato di girare il primo Harry Potter", i motivi

Ascolta questo articolo

Steven Spielberg è l’iconico regista di molteplici capolavori della storia del cinema, come “Lo Squalo”, “E.T. – L’extra-terrestre”, “Salvate il soldato Ryan”, “Schindler’s List” “Il mondo perduto – Jurassic Park” e la trilogia originale di Indiana Jones, solo per citarne alcuni. Oggi il 76enne ha svelato di aver rifiutato di girare un film che ha dato vita ad un franchise milionario.

In una recente intervista con il regista di “RRR” S.S. Rajamouli, Spielberg ha affermato che un conflitto tra arte e famiglia lo ha portato a dover scegliere se crescere i suoi figli a Los Angeles con la moglie o andare a Londra per diversi mesi per dirigere il primo film di “Harry Potter” per la Warner Bros.”Harry Potter e la pietra filosofale “, il primo degli 8 film della serie, uscì nel 2000 ed incassò 974 milioni di dollari.

Steven stava parlando di “The Fabelmans“, nuovo dramma autobiografico sulla sua infanzia che parla anche della scelta che gli artisti devono fare tra famiglia e arte. Parlando della pellicola, per la quale è stato recentemente nominato nuovamente all’Oscar come miglior regista, Spielberg ha commentato: “Il significato personale di come il conflitto tra arte e famiglia ti farà a pezzi mi è successo più tardi, dopo che mi ero già affermato come regista“.

“Kate [Capshaw, la moglie, nrd] e io abbiamo iniziato mettere su famiglia“, spiega Spielberg, che con la moglie, sposata nel 1991, condivide 5 figli: Sasha nata nel 1990, Sawyer nato nel 1992, Destry nata nel 1996) ed i due figli adottivi Theo nato nel 1988 e Mikaela nata nel 1996. “La scelta che dovevo fare era accettare un lavoro che mi avrebbe trasferito in un altro paese per quattro o cinque mesi dove non avrei visto la mia famiglia tutti i giorni… È stata un’esperienza strappalacrime“.

Spielberg spiega quindi che, per questa motivazione, ci sono molti film che ha scelto di non girare. “Ho scelto di rifiutare il primo ‘Harry Potter‘ per passare praticamente l’anno e mezzo successivo con la mia famiglia, i miei figli piccoli che crescevano”, dice il regista della pellicola, che fu poi diretta dal collega Chris Columbus. “Quindi ho sacrificato un grande franchise, cosa che oggi guardando indietro sono molto felice di aver fatto, per stare con la mia famiglia“.