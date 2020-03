"Spider-Man 3": ci sarà anche Daredevil?

Dopo che i fan hanno tirato un respiro di sollievo, avendo saputo della relizzazione del terzo film della trilogia di Spider-man, con protagonista Tom Holland, potrebbe ora arrivare una nuova buona notizia. Da mesi circolano rumors sulla possibiltà di rivedere ancora nel MCU (Universo Cinematografico Marvel), il personaggio di Daredevil, alias dell’avvocato newyorkese Matt Murdock, proprio nel terzo film di Spider-man.

Il personaggio di Daredevil è apparso per la prima volta nel MCU nella serie a lui dedicata intitolata “Marvel’s Daredevil“, prima delle 4 serie prodotte da Netflix e Marvel, che hanno portato alla miniserie dei “Defenders”. La serie tv Netflix è composta da tre stagioni, per un totale di 39 episodi ed è andata in onda dal 2015 al 2018. Da essa è stata realizzata anche una serie spin-off “Marvel’s The Punisher”, incentrata sul personaggio interpretato da Jon Bernthal.

A dare adito ai rumors circolanti è stato Kevin Smith, regista e produttore di vari progetti cinematografici e non, che ha affermato che il personaggio interpretato da Charlie Cox potrebbe apparire nelle vesti di avvocato di Peter Parker.

Il regista ha poi fatto un passo indietro spiegando con un tweet: “Mentre anche io spero che questo rumor sia vero, per favore ricordatevi che ne ho parlato solo con Marc Bernardin su FatManBeyond dopo che l’ho letto su internet, proprio come chiunque altro. Questo significa che non ho nessuna informazione dall’interno. Proprio come tutti quanti, sono solo un fan fiducioso“.

Per averne la conferma dovremmo aspettare l’uscita del film, in programma per luglio dell’anno prossimo, o potremmo aspettare l’inizio delle riprese, che dovrebbero iniziare il prossimo luglio ad Atlanta – sperando che la situazione migliori e che per allora la pandemia del Coronavirus si sia arrestata – che potrebbero rivelare la presenza o no di Charlie Cox nel film.