Spider-Man 3: accordo tra Sony e Marvel per il film

Dopo un’estate travagliata per i fan della Marvel e in particolar modo quelli dell’uomo ragno, è finalmente arrivata una gioia. La Sony e la Disney hanno annunciato di aver trovato un accordo dopo che quest’estate le due società avevano dichiarato di non essere giunte ad un’accordo per i diritti.

Spider-man, interpretato da Tom Holland, rischiava quindi di uscire dal Marvel Cinematic Universe, ossia l’universo cinematografico Marvel che ha festeggiato i suoi primi 10 anni con l’uscita di “Avengers Endgame”. L’attore aveva già ringraziato i fan per il loro supporto dal palco del D23: “È stata una settimana folle ma voglio dirvi dal profondo del mio cuore che vi sono grato e che vi amo 3000“.

Questo ringraziamento aveva reso ancora più doloroso il potenziale addio per i fan perchè ricordava, con la frase “vi amo 3000“, che nel film “Avengers Endgame” Tony Stark, alias Iron Man, dedica alla figlia Morgan, la perdita dell’amatissimo personaggio interpretato da Robert Downey Junior, del quale Spider-man viene considerato da molti l’erede.

Niente da temere però, oggi il lieto annuncio del ritrovato accordo con la Sony da parte della Marvel ha riportato in vita la produzione dei film con i suoi Marvel Studio; il nuovo accordo prevede comunque l’apparizione di Tom Holland in un altro film che non sia Spider-man, mentre potrà comunque essere utlizzato dalla Sony.

A gioire con i fan è stato anche uno scatenato Tom Holland; l’attore britannico che riprenderà il ruolo dopo averlo interpretato in “Avengers Civil War” , “Infinity War” ed “Endgame” e nei primi due film della trilogia di Spider-man, “Spider-man Homecoming” e “Far From Home”, ha infatti postato sul suo profilo instagram un video tratto dal film ” The wolf of Wall Street”, in cui appare Leonardo Di Caprio annunciare che non se ne andrà in modo euforico.