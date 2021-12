Il mondo del cinema in queste ore è stato sconvolto da una terribile disgrazia. L’attrice spagnola Verónica Forqué è stata infatti trovata senza vita nella sua casa di Madrid nella giornata di lunedì 13 dicembre. Sul caso ci sono ancora in corso le indagini della polizia, ma da quanto si apprende si tratterebbe di suicidio. Non sono noti i motivi del gesto dell’attrice. Molto popolare tra gli anni ’80 e ’90, la Forqué era considerata la musa del regista Pedro Almodovar.

E proprio interpretando il personaggio di “Kika” nell’omonimo film di Almodovar la donna arrivò alla sua massima notorietà. L’attrice aveva 66 anni. Presso l’abitazione dove Verónica è stata trovata senza vita sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso. Forqué ha cominciato la sua carriera interpretando piccoli ruoli, fino a quando fu il regista Almodovar a notarla e lanciarla nel mondo del cinema, con ruoli che sono rimasti nella storia.

Il dolore di colleghi e famigliari

Verónica Forqué era nata dal regista José María Forqué e da sua madre, Carmen Vázquez Vigo. La donna lascia anche un fratello, Álvaro Forqué, di professione direttore artistico.

La 66enne è nata da una famiglia di artisti: la madre Carmen era infatti una scrittrice di successo. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto famigliari, amici e colleghi.

Antonio Banderas si dice addolorato per la perdita di Verónica Forqué. “Ho lavorato qualche anno fa con lei e serbo il ricordo di una donna dolce, spirituale e di un’ottima partner artistica. Rip” – questo il post su Twitter condiviso da Antonio Banderas. L’attrice era stata per ben quattro volte vincitrice del premio “Goya”, il più importante riconoscimento cinematografico spagnolo.

“Se n’è andata un’attrice straordinaria e una persona insostituibile” – così ha commentato la scomparsa di Verónica Forqué il regista Pedro Almodovar, a cui si aggiunge anche il cordoglio di suo figlio. La notizia del suicidio della nota attrice iberica ha fatto il giro del mondo in brevissimo tempo. A stretto giro forse si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo terribile fatto di cronaca.