"Sonic the Hedgehog", in arrivo il live action

Sonic, il famoso porcospino blu che corre a velocità supersoniche, sta per arrivare al cinema in live action. Si tratta di un film d’animazione e d’azione che ha preso vita grazie al budget fornito dalla Paramount Pictures. Sono state pubblicate in rete le prime foto che mostrano una versione moderna del brand senza abbandonare, però, le proprie origini.

C’è da ricordare che Sonic ha fatto le sue prime apparizioni sulla console Sega Mega Drive e da lì sono nati i lungometraggi e le serie animate ed oggi, a distanza di quasi 30 anni, continua ad appassionare i più nostalgici, ma anche le nuove generazioni.

Le foto pubblicate su Internet mostrano il porcospino riprodotto interamente in computer grafica. Una delle tante foto mostra Sonic che tiene in mano un anello e si prepara per una delle sue corse a folli velocità. Oltre alle foto sono state pubblicate anche alcune caratteristiche del personaggio, che arriverà nei cinema entro la fine di quest’anno.

Stando a quanto riportato il nuovo Sonic sarà irriverente e sarcastico e, logicamente, non sarà un personaggio cattivo, ma molto birichino. All’apparenza Sonic non assomiglia alla versione disegnata su alcuni poster in passato. Si tratta di una grafica molto più dettagliata e c’è da notare la qualità nel disegno degli occhi del personaggio.

Sarà da capire se le mani sono colorate di bianco per delle macchie sulla sua pelliccia, dal momento che nella versione originale indossa dei guanti di colore bianco e le braccia sono color pelle, anziché blu. Il film arriverà nelle sale l’8 novembre 2019. Le informazioni sono giunte da un tweet pubblicato da un membro che si occupa del merchandising del film, ma molto probabilmente si tratta di un post nato per errore, in quanto il tweet è stato rimosso poco dopo dalla piattaforma.