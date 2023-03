Sir Michael Caine compie novant’anni: tutto quello che non sapete

L’attore Sir Michael Caine compie 90 anni, il celebre Alfred della trilogia di Batman di Christopher Nolan e vincitore di due premi Oscar, in realtà si chiamava Maurice Joseph Micklewhite Jr, adottò il nome d’arte di Michael White nel 1953, ma essendoci un omonimo decise di farlo diventare Caine.

Ispirandosi a un film appena uscito in sala, “L’ammutinamento del Caine” del 1954. era di umili origini, proletarie, nacque a Londra, nel 1933, il papà era scaricatore di porto e la madre governante, durante la guerra finì in affidamento ad un’altra famiglia molto lontana dai suoi genitori, si riunirono ed andarono a vivere in un prefabbricato che ospitava molti sfollati.

Nel 1952 combattè la guerra in Corea, facendosi una sua idea politiche dopo aver visto con i propri occhi le atrocità commesse, contrasse la malaria e fu malcurato diventando cavia di laboratorio benchè la malattia non era conosciuta in Gran Bretagna. In seguito divenne un alcolizzato ed un grande fumatore, solo grazie a Tony Curtis smise di fumare ma non perse il vizio di bere.

Nel 1989 scoprì di avere un fratello malato rinchiuso in un ospedale psichiatrico che la madre gli aveva nascosto, perchè non poteva permettersene le cure per guarirlo dall’epilessia, il fratello morì li dentro nel 1992. Caine ha scritto almeno tre autobiografie. Ha vinto il premio Oscar nel film “Hannah e le sue sorelle” nel 1987 e nel 2000 per “Le regole della casa del sidro” più sei nomination agli Oscar.

Ha fatto oltre 160 film, vive nel sud a Londra, nella sua abitazione c’è un cinema privato, tra i suoi film più famosi possiamo annoverare Vestito per uccidere di Brian de Palma, Fuga per la vittoria, Trappola mortale, Lo squalo 4 la vendetta, Miss Detective, Austin Powers in Goldmember, The prestige, Inception, Now you see me, Tenet, Nel 2007 recita al fianco di Jude Law in Sleuth – Gli insospettabili di Kenneth Branagh, remake de Gli insospettabili del 1972, dove interpreta la parte che fu di Olivier nell’originale.