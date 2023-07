"Siamo noi a dire basta", il film basato sul romanzo di Hoover ha una data d’uscita

Uno dei romanzi più acclamati degli ultimi anni, “It Ends With Us” di Colleen Hoover, sta per essere portato sul grande schermo in un adattamento altamente atteso. E ad interpretare il ruolo principale nientemeno che l’affascinante attrice Blake Lively. Questa combinazione promette di regalare al pubblico un’esperienza cinematografica indimenticabile.

Pubblicato nel 2016, “It Ends With Us” ha catturato i cuori dei lettori con la sua storia potente ed emozionante. Il film, noto in Italia con il titolo “Siamo noi a dire basta“, parla della giovane Lily Bloom (interpretata da Blake Lively) che si trasferisce a Boston, lasciando la sua città natale con l’intento di aprire una propria attività. Determinata e sicura di sé, la giovane si ritrova a rivedere i suoi piani dopo l’incontro con il brillante neurochirurgo Ryle Kincaid.

La loro relazione subirà un duro colpo dopo l’incontro tra Lily e il suo primo e travagliato amore, Atlas Corrigan. Da quel momento la giovane si trova in bilico tra la volontà di lasciare Ryle e la paura di rimanere sola. La scelta di Blake Lively come protagonista è stata accolta con entusiasmo dai fan del libro. L’attrice, nota per le sue interpretazioni intense e carismatiche, sembra essere una scelta perfetta per il ruolo di Lily Bloom.

La sua abilità nel portare sullo schermo personaggi complessi e la sua presenza magnetica promettono di dare vita ad un personaggio indimenticabile. Ha già ricoperto ruoli importanti come in “Gossip Girl“, in cui interpreta Serena van der Woodsen, oppure nel thriller “The Rhythm Section“. Dopo la sua apparizione nel suo ultimo film, “Adeline – L’eterna giovinezza“, l’attrice è pronta a tornare sul grande schermo.

La data d’uscita prevista in America è il 9 febbraio 2024, mentre ancora in Italia non si sa una data certa. Tuttavia, l’entusiasmo intorno a “It Ends With Us” non fa che crescere. I fan del romanzo e gli amanti del cinema sono ansiosi di vedere come la storia prenderà vita sullo schermo e di essere trasportati nelle emozioni profonde che il libro ha saputo suscitare.