Si gira in Italia un nuovo film dedicato a Diabolik, attesa tra gli appassionati

I Manetti bros hanno iniziato in questi giorni le riprese dedicate a “Diabolik“, il personaggio cult dei fumetti amato da tante generazioni. Le riprese sono iniziate il 30 settembre e prevedono 4 settimane di lavorazione, durante le quali i Manetti bros daranno vita ad uno dei più famosi personaggi dei fumetti, che ha attraversato diverse generazioni.

Nel cast figurano Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea e Claudia Gerini. A ridare vita all’iconico personaggio dei fumetti creato da Angela e Luciana Giussani saranno gli autori di “Ammore e malavita”. In questo adattamento di “Diabolik” hanno pensato a Luca Marinelli per il ruolo del protagonista del fumetto. Marinelli, già protagonista di “Lo chiamavano Jeeg Robot” e con un ruolo nella “Grande Bellezza” ha vinto nella sua carriera il David di Donatello e il premio Pasinetti al festival di Venezia.

La bionda ed idealizzata Eva Kant avrà il volto di Miriam Leone, che ha per ora definitivamente abbandonato l’esperienza televisiva dedicandosi totalmente alla recitazione. L’enigmatico ed introspettivo ispettore Ginko sarà interpretato da Valerio Mastandrea e sarà interessante vedere come la sua romanità sarà declinata nei panni del personaggio. Il cast è curato da Teresa Razzauti e vede attori come Alessandro Roia, Serena Rossi e Claudia Gerini.

Le location scelte dai fratelli Manetti per le riprese del film sono Courmayeur, Bologna, Milano e Trieste. L’adattamento filmico di “Diabolik” racconterà l’incontro romantico tra il protagonista ed Eva Kant. È una storia romantica con venature tetre tipiche della scrittura del fumetto. I Manetti, notoriamente estimatori della narrazione dei fumetti, cercheranno di mantenere fede alla scrittura del personaggio, ma utilizzando il loro stile cinico ed ironico allo stesso tempo. La storia è ambientata nello Stato inventato di Clerville negli anni ’60.

“Diabolik” è stato scritto da Michelangelo La Neve e dai Manetti bros, il soggetto è di Mario Gomboli. Carlo Macchitella e Manetti bros. producono il film per la Mompracem con il contributo di Rai Cinema. Fondamentale è il ruolo organizzativo svolto da alcune film commission territoriali: Emilia Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste. L’uscita del film è prevista nelle prime settimane del 2020 e sarà distribuito da 01 Distribution.