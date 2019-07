Serena Rossi, ecco tutti i suoi progetti lavorativi

Reduce dal successo della sua interpretazione nel film “Io sono Mia“, andato in onda con grandi ascolti su Rai 1 nella scorsa stagione, in cui ha interpretato la cantante Mia Martini, Serena Rossi ha ricevuto ai Nastri d’Argento che si sono tenuti a Taormina il Nastro Speciale per la sua interpretazione che, come dice lei stessa, le ha cambiato la vita. Ora l’attrice è impegnata su tantissimi fronti. Vediamo quali.

È tornata a Taormina a distanza di un anno da qando ha vinto i due Nastri d’Argento per le sue performance come interprete del brano in “Bang Bang” in “Ammore e malavita” dei Manetti Bros. in cui aveva vinto il premio come miglior attrice e interprete, ma anche per l’opera sulla malavita dei Manetti Bros. Un sodalizio artistico quello con i due fratelli che continuerà nel loro film in preparazione su Diabolik, in cui non interpreterà però Eva Kant, ma ci sono in ballo altre soluzioni e possibili ruoli.

Il mese di settembre la vedrà nuovamente impegnata per dare la voce ad Anna nel fantasy targato Disney “Frozen 2“, in uscita nei cinema il prossimo dicembre. A proposito di questo ruolo, l’attrice dichiara: “Una principessa che si salva da sola, l’amore che vince in ‘Frozen’ è quello per la famiglia”. Prossimamente sarà anche attrice nel film in cui Giampaolo Morelli debutta alla regia, ovvero “Sette ore per farti innamorare”, in cui Serena Rossi interpreta il ruolo di una docente di seduzione dal carattere determinato e tosto.

Inoltre, ha da poco terminato le riprese di “Brave ragazze”, una action comedy diretta da Michela Andreozzi in cui recita accanto ad Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli e Silvia D’Amico, le quali vestono i panni di quattro rapinatrici. La vedremo poi nel film “La tristezza ha il sonno leggero” di Marco Mario De Notaris, “dove sono una figlia dei fiori nostalgica e sempre alterata”. Nel cast anche Stefania Sandrelli, attrice e donna straordinaria secondo la stessa Rossi, da cui puoi imparare tantissimo.

Una donna appagata sotto tutti i punti di vista, anche quello sentimentale, in quanto è da anni impegnata con Davide Devenuto, da cui ha avuto un figlio di due anni e mezzo. Un’attrice che non si spaventa davanti alle sfide che la vita le mette di fronte, in quanto la esaltano e la caricano. Continua a coltivare la sua grande passione, il canto, che ha avuto modo di far risaltare nel film su Mia Martini e anche in una scena di “Brave ragazze”. Non pensa a Sanremo come artista in gara, in quanto per quello bisogna avere un progetto serio e concreto che in questo momento lei non ha, ma sogna di potersi esibire fuori gara e realizzare così il suo sogno di bambina.