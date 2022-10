Scooby-Doo, nel nuovo film Velma fa coming-out confermando di essere lesbica

Ascolta questo articolo

Nel nuovo film di Scooby-Doo dal titolo “Trick or Treat Scooby-Doo!“, in uscita dal 14 ottobre su Cartoon Network e dal 18 dello stesso mese in DVD, una delle protagoniste della serie Velma Dacey Dinkley fa coming-out sulla propria sessualità rivelando di essere lesbica.

Come si può vedere in alcune clip pubblicate sui social nel nuovo film Velma rivela la propria omosessualità, o quanto meno il proprio apprezzamento, per la costumista Coco Diablo (doppiata da Myrna Garcia Velasco), un’affascinante ladro con una mente intelligente e nemica per eccellenza della “Mystery Inc”.

Per i fan di Scooby-Doo comunque non si tratta di una vera novità poiché nel 2020 il regista James Gunn ha rivelato di aver già provato di far fare coming-out a Velma, sottolineando come nei primi script il personaggio era effettivamente lesbica per poi cambiare il tutto una volta fatto uscire la pellicola in sala: “Nel 2001 Velma era esplicitamente gay nella mia prima versione della sceneggiatura, ma lo studio ha continuato a fare delle modifiche, rendendo la scena ambigua, poi era assente nella versione distribuita nelle sale e nel sequel aveva un fidanzato”.

L’animatore Tony Cervone invece, come riportato testualmente dal sito “Cinematographe“, su Instagram aveva dichiarato: “L’ho detto in precedenza, ma Velma in Mystery Incorporated non è bisessuale, è gay. Abbiamo sempre pianificato di mostrare Velma comportarsi in modo un po’ strano quando stava frequentando Shaggy perché quella relazione era sbagliata per lei e non aveva parlato del perché. Ci sono degli indizi sul motivo in quell’episodio con la sirena, e se si segue l’intero arco narrativo di Marcie sembra chiaro, per quanto potessimo renderlo tale 10 anni fa”.

La notizia ovviamente è diventata immediatamente virale sui social e, come capitato già in passato per altri cartoni o film, i commenti sono variegati e non tutti sono convinti della scelta da parte degli autori.