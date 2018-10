Scarlett Johansson, stessa paga degli uomini per un film Marvel

Scarlett Johansson ha interpretato recentemente per la Marvel il ruolo di una supereroina, BlackWidow, la Vedova Nera, personaggio ispirato all’eroina dei fumetti Natasha Romanoff. Per tale ruolo, secondo la rivista statunitense “Hollywood Reporter“, l’attrice guadagnerà ben 15 milioni di dollari. Se l’indiscrezione fosse vera, Scarlett Johansson entrerebbe nella storia di Hollywood come prima attrice che percepisce lo stesso stipendio riservato ai suoi colleghi uomini.

Con questo cachet la Johansson eguaglia, dunque, quello dei colleghi di sesso maschile più pagati dalla Marvel: Chris Evans per il ruolo di Capitan Amercica e Chris Hemswhorth per il ruolo di Thor, in “Avengers: infinity war“. Un traguardo non indifferente per l’attrice stessa e per il genere femminile nel suo complesso.

Un portavoce della Marvel, però, ha negato l’indiscrezione affermando: “I Marvel Studios contestano l’accuratezza di queste cifre. Per politica aziendale, non rendiamo mai pubblici i salari degli attori o i termini degli accordi che abbiamo con loro“. In ogni caso la verità, prima o poi, verrà fuori.

Intanto l’attrice Scarlett Johansson, nella classifica delle attrici più pagate del 2018, raggiunge la prima posizione con ben 40 milioni e 500 mila dollari. Ed anche secondo “Forbes“, che stila questa classifica, l’attrice avrebbe raggiunto questa cifra principalmente grazie al ruolo interpretato per la Marvel. Sempre secondo “Forbes”, l’attrice nel 2018 ha quadruplicato i guadagni rispetto all’anno precedente.

Scarlett Johansson è sempre stata un’attrice attivista contro il gender pay, ovvero il grosso divario di stipendio tra attori e attrici per i medesimi ruoli. Ad affiancare la Johansson in questa battaglia ci sono altre attrici di Hollywood come: Robin Wright, che ha rivelato di aver convinto una produzione a darle uno stipendio equivalente a quello del suo collega Kevin Specey, minacciandoli che in caso di un rifiuto avrebbe reso pubblica la situazione, rivelando i nomi di tutti; mentre l’attrice Natalie Portmanm, durante un’intervista, ha rivelato che il collega Ashton Kutcher ha percepito un cachet tre volte superiore al suo per il film “Amici, amanti e…”.