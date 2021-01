Sailor Moon Eternal: gli incassi e il debutto su Netflix

“Sailor Moon Eternal: Il Film“ doveva debuttare nei cinema giapponesi l’11 Settembre 2020, ma a causa della pandemia COVID-19, è stato posticipato all’8 Gennaio 2021. Questo lungometraggio racchiude l’arco più lungo del manga di Naoko Takeuchi, il Dead Moon Arc, che sarà quindi diviso in due parti, per non dover tagliare alcune scene meno importanti e per rendere il tutto più dettagliato e scorrevole. La seconda parte dunque, sarà rilasciata l’11 Febbraio.

Ma in queste prime settimane come saranno andati gli incassi? Purtroppo proprio in concomitanza con l’uscita del film, in Giappone è scattata una nuova allerta contagi, che ha portato ad un nuovo lockdown localizzato. E nonostante i tantissimi biglietti venduti in pre-vendita, le sale di proiezione aperte erano meno della metà di quelle previste: appena 127. Il lungometraggio quindi, nel primo weekend di proiezione, si è classificato al nono posto tra i primi dieci al botteghino.

Ma non è finita qui: si è anche classificato al 6° posto nella classifica di soddisfazione del primo giorno di Filmarks, con un punteggio di approvazione di 3,46 basato su 242 recensioni. Ora tutti i fan si chiedono quando potremo vederlo in Italia.

Nel resto d’Europa, sono già trapelate foto con gli stessi doppiatori che avevano lavorato sulla serie televisiva “Sailor Moon Crystal” che annunciavano l’inizio del doppiaggio del film. In Italia, nonostante non ci sia ancora nulla di ufficiale, tutto fa pensare alla possibile acquisizione da parte di Netflix.

Il non avere nessuna nuova notizia a riguardo, rende i fan sempre più ansiosi e impazienti e sui social tutti si chiedono quale sarà il cast che verrà scelto per il doppiaggio. Da una parte ci sono i nostalgici dell’anime storico, quello anni 90, con la famosissima Elisabetta Spinelli nel ruolo di “Bunny”, dall’altra parte chi preferisce il continuo della nuova serie animata Crystal, con la “Usagi” doppiata da Lucrezia Marricchi. Speriamo che trapelino presto notizie ufficiali.