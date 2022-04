“Sailor Moon Cosmos”, il film uscirà nel 2023

L’annuncio è stato svelato in occasione delle celebrazioni per il trentennale della prima serie animata, rivelando che il capitolo di “Sailor Moon Cosmos” sarà un film diviso in due parti che usciranno nell’estate del 2023. Non abbiamo però informazioni sulla data di uscita certa nei cinema giapponesi, né se sarà trasmesso nuovamente da Netflix in Italia.

Oltre all’annuncio, è stato rivelato anche il primissimo trailer in cui rivediamo le guerriere sailor con nuove trasformazioni e nuovi protagonisti e in più un poster rappresentativo del film, che raffigura Sailor Moon e una vista notturna di Tokyo sullo sfondo, su cui troneggia la scritta “Voglio rivederti”.

Sailor Moon Cosmos è l’adattamento della “battaglia finale” del manga di Naoko Takeuchi, che in Italia conosciamo con il nome di “Petali di stelle per Sailor Moon” o “Sailor Moon Stars” trasmesso in televisione nel 1997.

In questo capitolo vedremo in un primo momento la battaglia finale contro la regina della Luna spenta Nehellenia, al termine del quale appariranno nuove forze del male a minacciare la Terra. Sailor Galaxia, la guerriera leggendaria e più potente degli universi conosciuti, sarà la protagonista di tutto ciò, insieme alle sue fedeli seguaci. Dalla parte del bene invece appariranno 3 nuove guerriere Sailor, le Sailor Starlight’s che andranno in soccorso alle guerriere Sailor per sconfiggere definitivamente Galaxia. Loro inoltre sono alla ricerca della Principessa perduta e per farlo assumono come copertura l’identità di un gruppo musicale: i “Three Light’s”, composto da Seiya, Taiki e Yaten. Non mancheranno epiche battaglie, colpi di scena e tanta emozione.

Entrambe le parti di Sailor Moon Cosmos saranno dirette da Tomoya Takahashi insieme alla Toei Animation e allo Studio Deen. Confermata anche Kazuko Tadano per il character designer dei personaggi e Kazuyuki Fudeyasu per la sceneggiatura. Mentre Yasuharu Takanashi si occuperà delle musiche del film.