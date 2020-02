Romina Power torna a fare l’attrice per Guillermo Del Toro in "Nightmare Alley"

Romina Power è tornata a far parlare di sé grazie ad un singolare post che ha condiviso nelle ultime ore sul suo profilo nel noto social network di condivisione d’immagini Instagram, dove la cantante è apparsa in un momento di relax, vestita in costume d’epoca, sul set del lungometraggio “Nightmare Alley“.

Dopo aver registrato un successo strepitoso al Festival di Sanremo – dove Romina è andata in coppia ad Al Bano Carrisi come ospite della prima serata della kermesse musicale condotta da Amadeus – la Power ha lasciato l’Italia per volare in Canada, dove si stanno girando le riprese del nuovo lungometraggio di Guillermo Del Toro.

Con grande sorpresa di tutti sul set è apparsa proprio la Power che, come in molti ricorderanno, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio come attrice. La figlia delle celebri star di Hollywood, Tyrone Power e Linda Christian, si è quindi messa nuovamente in gioco, interpretando un ruolo nel lungometraggio in costume, tratto da un romanzo storico scritto 1946 da William Lindsay Gresham.

Romina Power torna a fare l’attrice

Solo poche settimane fa è stato dato il via al primo ciak a Toronto in Canada. Nel cast, oltre alla nostra amata Romina, ci saranno anche molti nomi altisonanti del panorama cinematografico internazionale, come Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, ed ancora Richard Jenkins, Ron Perlman a cui si aggiungono Rooney Mara e David Strathairn.

La notizia stavolta è stata annunciata direttamente dalla Power, che ha commentato l’immagine postata su Instagram con le seguenti parole: “On the set of Nightmare Alley drinking in the job. Sul set di “Nightmare Alley” sorseggiando un Martini analcolico“. La Power nei panni di attrice ed in costume d’epoca ha mandato in visibilio i fans, che sono rimasti molto sorpresi dalla scelta della propria beniamina di ritornare al vecchio amore, cioè la recitazione. E chissà se Romina non abbia ancora in serbo qualche altra straordinaria sorpresa.

Non è ancora chiaro quale sia il ruolo della Power nel nuovo lungometraggio di Del Toro – potrebbe essere un ruolo secondario ma anche principale – cosa certa è invece che la partecipazione della Power a questo nuovo progetto internazionale del vincitore del premio Oscar ha portato una ventata di novità nella vita professionale della cantante.