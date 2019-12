Roma: una mostra celebra il cinema di Sergio Leone

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Per chi non conosce Sergio Leone è sicuramente un'occasione per scoprirlo, viverlo, conoscerlo sotto un'altra ottica. Un'esposizione in cui si mostra non solo Leone come ideatore di alcune grande pellicole, ma anche le sue idee, il suo studio, tutto il backstage. Una mostra per ricordarlo e non dimenticarlo, oltre che ringraziarlo per ciò che ha dato al cinema italiano.