Rocky IV, Sylvester Stallone si rammarica per la morte di Apollo Creed

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - È comprensibile il pentimento di Sylvester Stallone, ma senza la drammaticità legata alla morte di Apollo Creed, un film come Rocky IV non avrebbe avuto lo stesso significato. Nel 1985 la pellicola voleva lanciare un segnale ad un mondo diviso in due blocchi: basta farsi la guerra, basta guardarsi con sospetto e rancore. Apollo Creed è stata la pedina che Stallone ha dovuto sacrificare per rendere più credibile il messaggio che voleva trasmettere.