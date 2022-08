Robin Williams: ad 8 anni dalla morte, i figli lo ricordano così

Ascolta questo articolo

Sono passati 8 anni dalla tragica scomparsa dell’amato attore e comico americano Robin Williams per suicidio. La star 63enne fu trovata senza vita l’11 Agosto 2014 nella sua casa in California, morto per asfissia da impiccagione.

In occasione dell’anniversario della sua scomparsa, due dei tre figli dell’attore, Zac e Zelda, hanno voluto ricordare l’amato padre postando due tributi sul web. Zachary Pym, figlio primogenito di Williams nato nel 1983 dal matrimonio con la prima moglie Valerie Velardi, ha postato su Twitter un bellissimo scatto del padre da giovane, con una folta barba e lo sguardo sognante. Nella didascalia, il 38enne ha scritto: “Papà, nell’ottavo anniversario della tua morte, ricordo quanto eri incredibilmente gentile e gioioso. Mi manchi profondamente, uomo meraviglioso e peloso e oggi festeggerò la tua vita. Ti amo così tanto!‘

La figlia Zelda Rae, secondogenita di Williams insieme alla seconda moglie Marsha Garces, ha condiviso una citazione dello scrittore giapponese Haruki Murakami. “Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c’è dubbio. Ed è che tu, uscito da quella tempesta, non sarai lo stesso che vi è entrato“.

La 33enne ha poi aggiunto in un secondo post una serie di link di aiuto per la prevenzione del suicidio, invitando i follower a segnalare altre fonti utili. Inoltre ha aggiunto “Non chiedo molto, ma se posso, siate gentili nel vostro cuore oggi. Io so che ci sto provando“. Robin era anche padre del terzogenito Cody, nato dal matrimonio con la Garces, ma il 30enne non ha una presenza attiva sui social.

La morte di Williams, che soffriva di Parkinson e demenza a corpi di Lewy al momento della sua morte, sconvolse il mondo. L’amato attore e comico era stato protagonista di commedie di culto come “Hook – Capitan Uncino” , “Jumanji”, “Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre” e la serie “Una notte al museo”, oltre a ruoli di spessore in film come “Risvegli”, “Patch Adams”, “L’attimo Fuggente”, “Good Morning, Vietnam” e “Will Hunting – Genio ribelle”. Inoltre in America era noto per aver dato la voce al Genio della lampada del cartone Disney “Aladdin”.