Robert Pattinson vestirà i panni del nuovo Batman, è ufficiale!

Da “Vampiro” a Pipistrello il passo è breve, e lo sa molto bene il famoso attore di Hollywood Robert Pattinson, a breve infatti sarà possibile ritrovare l’attore nelle vesti di un personaggio che ha fatto la fortuna di molti attori prima di lui, il famigerato “Uomo pipistrello” Batman.

L’attore per tanti anni ha vestito i panni del vampiro introverso ma innamorato, nella famosa quanto fortunata saga “Twilight” insieme a Kristen Stewart, dove entrambi grazie proprio alla succitata saga, acquisirono una notevole fama ed un enorme successo; ad oggi Robert appare pronto a interpretare Batman nella nuova trilogia diretta Matt Reeves.

La Warner ha di fatto approvato la scelta dell’attore come nuovo “Giustiziere mascheato di Gotham city“, annunciando che le riprese inizieranno già a partire da fine anno. Pare che Robert Pattinson non abbia convinto solo gli Studios ma anche il regista in persona ad intraprendere questo nuovo e complesso ruolo; infatti Robert si contendeva il costume insieme all’ex fidanzato di Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult.

La fisionomia di Pattinson appare ideale per interpretare un personaggio tenebroso ed introverso; nella sua vita privata infatti Pattinson appare molto riservato e schivo, non possiede social network come Instagram con la quale comunicare con tutti i suoi fan, come fanno al giorno d’oggi tutte le star, anche quelle più impensabili; inoltre pare essere molto poco attratto dalla vita mondana e non ama affatto stare al centro dell’attenzione, di lui infatti si conosce molto poco.

Insomma un uomo riservato come lo è tra l’altro il protagonista che dovrà interpretare, Bruce Wayne. Il regista inoltre ha notato anche l’età dell’attore, che ad oggi ha 33 anni, ed era proprio l’età che ricercava per il nuovo Batman; di fatto Hoult di anni ne ha 29 ed ha un viso che appare troppo giovane per il ruolo da interpretare; l’idea del regista è quello di partire dalle origini di Batman e di come un uomo ricco come Bruce Wayne si sia trasformato nell’uomo pipistrello.

Al momento manca ancora l’accordo economico con l’attore per quanto riguarda tutti e tre i lungometraggi, ma pare che già la prima pellicola possa essere essere nelle sale già dal 25 Giugno 2021. Da precisare che sarà un Batman del tutto nuovo, che non andrà a toccare in alcun modo la storyline dell’uomo pipistrello interpretato da Ben Affleck, dove ha interpretato un Batman che appare già più maturo.