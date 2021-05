Robert De Niro ferito ad una gamba durante le riprese dell’ultimo film di Scorsese

Robert De Niro è rimasto ferito durante la produzione dell’ultimo film di Martin Scorsese, ed ha lasciato l’Oklahoma per raggiungere New York dove verrà sottoposto a cure mediche. La notizia dell’infortunio per l’attore 77enne, riportata inizialmente dal sito americano Deadline, ha fatto velocemente il giro del mondo.

L’attore americano si trovava in Oklahoma per le riprese di “Killers of the Flower Moon”, ma pare che non fosse sul set quando è avvenuto l’incidente. Secondo quanto riportato dai media americani, Robert aveva già completato parte delle riprese ed il suo rientro a New York era comunque già previsto per la giornata.

Il portavoce della star ha confermato che la produzione non subirà ritardi a causa dell’infortunio di De Niro, dato che la sua presenza sul set non era prevista per le prossime tre settimane, dandogli tempo per riuscire a recuperare dall’incidente. “Robert si è fatto male al muscolo quadricipite e sarà curato a New York“, dice il comunicato ufficiale.

Il film, una produzione originale Apple, è basato su un libro di David Granned intitolato “Gli assassini della terra rossa” che tratta una vicenda realmente avvenuta in America negli anni ’20 del Novecento. I libro parla degli omicidi dei membri della Osage Nation, una facoltosa tribù di nativi americani che possedeva alcuni giacimenti di petrolio e che vennero uccisi serialmente per rubare le loro terre e ricchezze.

De Niro e Scorsese hanno una lunga storia di collaborazione artistica decennale ed hanno lavorato insieme in ben 11 film, da “Taxi Driver” a “Quei Bravi Ragazzi” fino a “The Irishman”. Nel cast del film, la cui produzione è stata rimandata a causa del Covid e che dovrebbe terminare a fine 2021, anche Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons e Lily Gladstone. Nei giorni scorsi una prima foto ufficiale del film che mostrava un irriconoscibile Di Caprio era diventata virale sul web.