Rivelazione Titanic: Jack si sarebbe potuto salvare

Ascolta questo articolo

È ufficiale: Jack avrebbe potuto salvarsi, stiamo parlando del colossal Titanic, di James Cameron, che presto tornerà nelle sale cinematografiche per festeggiare i 25 anni dall’uscita del film; il regista subissato dalle domande incalzanti dei fan del film, che chiedono da anni se Jack sarebbe potuto salire su quella zattera e salvarsi hanno talmente esasperato il regista che ha deciso di ricreare la famosa scena dal vivo in laboratorio.

Ebbene si, dai risultati effettivamente Jack poteva salire anche lui e salvarsi insieme a Rose, invece sappiamo tutti com’è andata a finire; lo speciale è possibile vederlo su NatGeo, in onda il 5 febbraio. Intere generazioni passate a struggersi, cinema ricolmi quel lontano 1997 per vedere dieci volte il colossal ed alla fine i nostri interrogativi hanno ricevuto risposta.

Eppure il regista, che di colossal se ne intende, dopo il recente successo di Avatar, non avrebbe mai immaginato che ci sarebbe potuto essere un happy ending. Stando a quanto rivela skytg24.it, Cameron e il suo team di collaboratori hanno riprodotto in laboratorio la scena della zattera con l’aiuto di due stuntman.

Dopo che due attori hanno riprodotto in laboratorio la scena e vari tentativi, Jack è riuscito effettivamente a salire sul pezzo di legno e restarci, lasciando solo le gambe in acqua; una speranza dunque c’era, bisogna ricordare però che l’acqua era gelida e i protagonisti rischiavano l’ipotermia per le basse temperature.

Morale della storia, pur ipotizzando un finale alternativo, il lieto fine non ci sarebbe stato comunque. Ed ora ai fan non resta che mettersi l’anima in pace. Ricordiamo che il film ha vinto undici premi Oscar ed è perfetto così com’è, probabilmente non avrebbe sortito lo stesso effetto con un finale diverso, doveva andare così, i fan devono capirlo e non dare più fastidio al regista pluripremiato.