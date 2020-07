Ritorna "Jolly Blu", il film degli 883: verrà proiettato nel drive in dell’aeroporto di Forlì

Il primo e unico film degli 883 è uscito nel 1998 con il titolo “Jolly Blu“, chiaro riferimento a uno dei brani più conosciuti del gruppo Jolly Blue. Diretto da Stefano Salvati, uno dei videomaker più apprezzati in Italia, in questo musicarello veniva raccontata la vita di provincia che ha caratterizzato negli anni i brani di Max Pezzali.

Nonostante l’entusiasmo per un film dedicato agli 883, la pellicola è stata bocciata dalla critica, che lo ha bollato come un pessimo tentativo di sfruttare il successo del gruppo in quel periodo. Negli anni successivi, sebbene abbia vinto alcuni “fiaschi d’oro”, è riuscito a registrare quasi 4 milioni e il 15% di share su Italia 1.

Questa pellicola viene ricordata soprattutto per la decisione di Stefano Salvati di scartare Angelina Jolie preferendo Alessia Merz. Il regista ha poi voluto spiegare questa scelta: “Per ‘Jolly blu’ ho scartato Angelina Jolie…e ho scelto… Alessia Merz…Preciso che ai tempi Angelina era sconosciuta”.

Da molti anni ormai esiste un rete degli appassionati che richiedono a gran voce un ritorno di “Jolly Blu“, anche solamente in DVD. Infatti, oltre che venire proiettato in pochissime sale cinematografiche e successivamen trasmesso su Italia 1, il primo e unico film degli 883 è scomparso totalmente dai cinema e dai palinsesti televisivi.

Dopo tanti anni, finalmente “Jolly Blu” è pronto a ritornare ad essere trasmesso dinanzi al pubblico. Nella giornata del 28 agosto il musicarello verrà proiettato durante la fiera “IMAGinACTION 2020”, conosciuto per essere il festival internazionale del videoclip.

Ad annunciarlo è lo stesso regista: “Jolly Blu verrà proiettato il 28 agosto a Forlì durante IMAGinACTION, il festival mondiale del videoclip. Dopo 22 anni di assenza, IL FILM DEGLI 883 risorgerà con una proiezione speciale in altissima definizione, completamente restaurato, su uno schermo con una base di quasi 30 metri… nel più grande drive in al mondo… che verrà costruito nell’aeroporto di Forlì”. Il prezzo del biglietto, come sottolineato da Stefano Salvati, verrà devoluto interamente in beneficenza.