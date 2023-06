"Quo Vadis? Al cinema nel cuore di Roma", i titoli della rassegna 2023

Dopo il successo della scorsa estate, con la prima edizione dedicata al fascino dell’antico, a Roma torna “Quo Vadis? Al cinema nel cuore di Roma“. Una rassegna di titoli promossa da CSC – Cineteca Nazionale e Parco archeologico del Colosseo, che darà la possibilità al pubblico di vedere sul grande schermo i film che hanno fatto la storia del cinema in un contesto unico e mozzafiato, con il Tempio di Venere che farà da cornice ad un evento che si preannuncia imperdibile.

Il tema di quest’anno è la città, di conseguenza il pubblico avrà l’occasione di viaggiare attraverso ben 13 città di tutto il mondo: naturalmente, si parte da qui, da Roma con un film del grande maestro Federico Fellini che darà inizio alle danze (e al viaggio). L’ingresso è gratuito con accesso da Piazza del Colosseo e tutti i film sono in versione originale con sottotitoli italiani; mentre i film italiani in versione originale saranno con i sottotitoli inglesi. Il programma completo è il seguente.

Martedì 4 luglio: la prima meta, come già accennato, sarà Roma, infatti per l’occasione verrà proiettato il film Roma di Federico Fellini. Mercoledì 5 luglio: la seconda meta del viaggio è New York è il film che verrà proiettato è Manhattan di Woody Allen del 1972. Giovedì 6 luglio: si va verso Taipei con il film Taipei Story del regista Edward Yang del 1985; Venerdì 7 luglio: quarta meta è Berlino con il film Uno, due, tre! di Billy Wilder del 1961; Sabato 8 luglio: si corre verso Tokyo con Lost in Translation di Sofia Coppola, film del 2003.

Domenica 9 luglio: prossima meta del viaggio è Instabul con Topkapi di Jules Dassin del 1964; Lunedì 10 luglio: si ritorna in Italia, precisamente a Napoli con il film Le mani sulla città di Francesco Rosi del 1963; Martedì 11 luglio: Silent City con il film Aurora (Sunrise: A Song of Two Humans) diretto da Friedrich Wilhelm Murnau del 1927 con un accompagnamento musicale dal vivo del M° Antonio Coppola; Mercoledì 12 luglio: la meta di questo giorno è Dakar/Il Cairo con il film Borom Sarret diretto dal regista Ousmane Sembène del 1963.

Giovedì 13 luglio: si parte verso Mariupolis con il film intitolato, appunto, Mariupolis del regista Mantas Kvedaravičius del 2016; Venerdì 14 luglio: viaggio romantico vero Parigi con il film C’était un rendez-vous di Claude Lelouch del 1976; Sabato 15 luglio: dritti verso Los Angeles con il film Vivere e morire a Los Angeles (To Live and Die in L.A.) di William Friedkin del 1985; Domenica 16 luglio: e per finire come ultima meta si va a Londra con il film Blow-up di Michelangelo Antonioni del 1966.