Pubblicate le nominations agli Oscar 2023 che si terranno a marzo

Quest’anno l’Academy Awards presenta le nominations agli Oscar 2023 in un’edizione del tutto particolare che si terrà il 12 marzo. Vediamo insieme le candidature: se “The Fabelmans“, il film autobiografico di Steven Spielberg, riceve sette nominations agli Oscar, e fin qui tutto prevedibile, la Marvel riesce finalmente ad entrare nell’olimpo degli Oscar con i film sui supereroi.

La regina del Wakanda Angela Bassett, riceve infatti la candidatura come miglior attrice protagonista per “Black panther Wakanda forever”, il film la nomination come miglior trucco e parrucco, migliori costumi e migliori effetti speciali, miglior colonna sonora. L’atteso “The Whale” vale a Brendan Fraser la candidatura come miglior attore protagonista e miglior trucco e acconciature.

Incetta di nomination per “Everything Everywhere All that once“, miglior film, miglior montaggio, con il piccolo protagonista dei Goonies e di Indiana Jones cresciuto, Ke Huy Quan, che riceve la nomination, e la protagonista Michelle Yeoh anch’essa nominata come miglior attrice; nel cast anche l’immensa Jamie Lee Curtis candidata come miglior attrice non protagonista e Stepanie Hsu.

Anche “The banshees of Inisherin Gli spiriti dell’isola” vale a Barry Keoghan e Brendan Gleeson la candidatura per i migliori attori non protagonisti e a Colin Farrell quella per il miglior attore protagonista, concorre con Austin Butler con “Elvis“, Brendan Fraser, Paul Mescal, “Aftersun” e Bill Nighy, “Living”.

Miglior attrice Cate Blanchett; “Blonde” con Ana De Armas che ha ricevuto anche i Razzie Awards, Michelle Williams con “The Fabelmans” e miglior regista Spielberg che dovrà concorrere con il regista di “Tar”, di “The triangle of Sadness”, il regista de “Gli spiriti dell’isola”. Candidatura miglior film “Elvis”, “Gli spiriti dell’Isola”, “Tár“, “The Fabelmans”, “Everything Everywhere all at once”, “Avatar“, “All Quiet on Western Front”, “Triangle of sadness”, “Women talking”, “Top gun: Maverick“. Miglior film di animazione “Pinocchio” di Guillermo del Toro, “Red” della Disney, “Il gatto con gli stivali 2”, e noi non vediamo l’ora che arrivino gli Oscar facendo qualche pronostico.