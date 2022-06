Prime immagini del film "Barbie" di Greta Gerwig

Ascolta questo articolo

Nel 2023 uscirà il film su Barbie, il perchè non ci è concesso saperlo, anche se a domandarci perchè Greta Gerwig regista di talento di Piccole donne e Lady Bird, abbia voluto sfornare un prodotto del genere un senso lo avrà, per gli amanti del genere ritornano gli anni 80, con i vestitini fluorescenti che indossavano le nostre barbie.

Ad interpretarla Margot Robbie (Birds of Prey, Suicide Squad, Tonya) accanto a Ryan Gosling ( La la land, Le pagine della nostra vita) che sarà Ken anch’egli vestito con i ciclisti fluo colorati e i rollerblade gialli, con i capelli biondo platino, povero Ryan molti diranno, da Golden Globe a questo.

Ha curato la sceneggiatura anche Noah Baumbach, il regista di Storia di un matrimonio, due giganti direte voi, che fanno coppia fissa anche nella realtà, la Gerwig infatti ha realizzato altri progetti con il compagno, ma tornando a Barbie i costumi sono gli stessi della Mattel, anche la macchina di Barbie rosa è stata realizzata alla stessa maniera.

Il film uscirà tra un anno, ma la Robbie ha dichiarato che rimarremo piacevolmente sorpresi dal film, Ancora oggi non si sa molto della trama del film. Alcuni giornali italiani hanno scritto che racconterà della cacciata di Barbie da Barbieland per la sua incapacità di rispettare gli standard di bellezza attesi, ma è ancora in fase di produzione.

Nel cast non troveremo però i classici attori bianchi e biondi ma ci sarà anche America Ferrera ( Ugly Betty), Will Ferrell (Zoolander), Michael Cera (Juno) e tre attori della serie tv Sex Education: Del cast fa parte anche Emerald Fennel, attrice e regista britannica nota soprattutto per aver diretto il film del 2020 Una donna promettente. Margot Robbie fu scelta come attrice protagonista nel 2019, ma prima di lei erano state proposte per la parte anche le attrici Anne Hathaway e Amy Schumer. Il 21 luglio 2023 data di uscita ne vedremo delle belle!