Presentato il programma della Festa del Cinema di Roma 2018

E’ stato presentato ieri 5 ottobre il programma della tredicesima edizione della Festa del cinema Roma, che si terrà dal 18 al 28 ottobre presso l’Auditorium Parco della Musica. Confermata anche quest anno la direzione artistica di Antonio Monda, che ha dichiarato: “abbiamo lavorato sull’identità, sulla qualità e la varietà per le scelte di quest’anno. Attori, registi e personaggi scelgono Roma perché hanno deciso di condividere la loro passione per il cinema, stare con noi e non per promuovere un film“.

Quest’anno ci sono 38 film in programma e il filo conduttore di tutta la manifestazione sarà il noir. Come film d’apertura è stato scelto “7 sconosciuti a El Royal” di Drew Goddard, mentre il film che concluderà la manifestazione, come evento speciale, sarà “Notte magiche” di Paolo Virzì. Altri film che emergono sono: “Hallowen, Se la strada potesse parlare“, “Stan and Ollie“, “Fahrenheit 9/11“.

Tra i 14 incontri tra le star del cinema e il pubblico spiccano i nomi di: Martin Scorsese, Isabelle Huppert, Cate Blanchette, Mario Martone, Micheal Moore e Giuseppe Tornatore. Proprio durante questi incontri con il pubblico Martin Scorsese e Isabelle Huppert riceveranno il premio alla carriera.

Mentre i 6 eventi speciali sono: il film di chiusura “Notti magiche” di Paolo Virzì, “Who will write our history” di Roberta Grossman, “Il flauto magico di piazza Vittorio” di Mario Tronco, “Noi siamo afterhours” di Giorgio Testi, “Vero dal vivo. Franceso de Gregori” di Daniele Barraco e la conversazione con Fabio Rovazzi sul suo ultimo singolo “Faccio quello che voglio“.

Infine non mancheranno gli omaggi, come quello all’attore Robert Redford, che ha recentemente annunciato il suo addio alle scene. Verrà celebrato con la proiezione del suo ultimo film “Il vecchio e la pistola” di Thomas Vinterberg. Altri omaggi verranno dedicati ai registi recentemente scomparsi: Ermanno Olmi, Vittorio Taviani e Carlo Vanzina.