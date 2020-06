Pirati dei Caraibi: Johnny Depp dice addio alla famosa saga

Il noto portale The Hollywood Reporter ha fatto sapere che la saga dei Pirati dei Caraibi avrà un nuovo capitolo, ma la grande novità sta nel fatto che il protagonista indiscusso non sarà più Johnny Depp, bensì l’attrice australiana Margot Robbie. La giovane si sta dimostrando una delle attrice più ricercate e apprezzate del panorama hollywoodiano.

Il succesaso per la Robbie arriva con il film The Wolf of Wall street, dove ha lavorato con Leonardo di Caprio. Dopodiché la carriera dell’attrice è stata in continua ascesa grazie a film quali “The Legend of Tarzan”, “Suicide squad”, “Tonya” fino ad arrivare a “C’era una volta a… Hollywood”. Oltre alla partecipazione in Pirati dei Caraibi nelle vesti di protagonista, sembra ormai certa anche la sua partecipazione al film sulla famosissima bambola Barbie.

La Robbie non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito ai nuovi progetti in cui è coinvolta, ma nel suo futuro ci sono anche diversi lavori in veste di produttrice: l’attrice, infatti, già da qualche anno ha deciso di svolgere anche quest’altra professione sempre legata al mondo della cinematografia. Dal 2016, inoltre, è sposata con il regista Tom Ackerley.

Per quanto riguarda il nuovo film dei Pirati dei Caraibi si può già affermare che non si tratterà di uno spin off o di un sequel dell’amata saga anche ha visto protagonista per diversi episodi l’attore Johnny Depp, ma sarà una nuova storia, del tutto inedita, ma sempre ambientata nel mondo magico e avventuroso delle navi pirata. Regista dell’opera sarà Ted Elliot, mentre la sceneggiatura sarà curata da Christina Hodson che ha già lavorato in passato con Margot Robbie in due prodotti, ovvero Birds of Prey e La fantasmagorica Rinasciata di Harley Quinn.

Purtroppo, però, per vedere sul grande schermo la nuova avvenuta dei Pirati dei Caraibi sarà necessario attendere ancora un po’: i lavori, infatti, sono appena cominciati e il film non sarà pronto prima del 2022.