"Pet Sematary", arriva il film tratto dal libro di Stephen King

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Non ho letto questo libro di Stephen King, ma so quanto sia bravo nel creare suspense, mistero e follia all'interno delle sue trame. Mi sembra molto interessante la trama di questo film; non è mai facile accettare la perdita di una persona cara, fare a meno di lei e di tutto quello che ha rappresentato e continua a rappresentare per noi. Sono sicura che sarà un altro grande capolavoro tratto da King e che il pubblico lo apprezzerà.