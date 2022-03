Oscar alla carriera per Samuel L. Jackson

Ricordate chi citava Ezechiele proveniente dalla Bibbia, rimasto negli annali della storia della cinematografia in Pulp fiction, nominato agli Oscar? Proprio lui riceve l’Oscar alla carriera a poche ore dalla premiazione ufficiAle degli Academy Awards, Samuel L. Jackson attore multitasking, da spietato gangster fino all’interpretazione de il direttore dello S.H.I.E.L.D Nick Fury negli Avengers.

L’attore. Colui che riesce a passare da un ruolo all’altro con nonchalance, in più di 150 film da ricordare, “Django Unchained”, “The Hateful Eight”, è il capo ingegnere in “Jurassic Park” di Steven Spielberg, proprio così, “Fai la cosa giusta”di Spike Lee per citarne alcuni. All’età di 74 anni alla fine raggiunge la vetta più alta.

Si racconta dicendo di essere stato un bambino con la balbuzie e mai avrebbe immaginato di raggiungere un simile primato, nato a Washington nel 1948, è apparso per un cameo in Kill Bill: Volume 2 (2004), come voce narrante in Bastardi senza gloria (2009) e come attore nel film scritto da Tarantino Una vita al massimo (1993).

Ha lavorato con Bruce Willis anche in Glass, e Unbreakble il predestinato, tutti film di grande successo, Nel 2009 è stato inserito nel libro dei Guinness dei primati come attore che in carriera ha realizzato il record di incassi al botteghino, Si laurea nel 1972 presso il Morehouse College ad Atlanta, Georgia.

È a tutti gli effetti Una leggenda del cinema americano, Nel 2014 interpreta poi il ruolo dell’eccentrico antagonista in Kingsman – Secret Service, ogni film è un successo, ogni ruolo rimane nello spettatore impresso per la sua recitazione catartica, ha fatto anche visita in Italia durante le sue vacanze a Forte dei Marmi, ma per noi mister sbanca botteghini rimarrà per sempre “Ezechiele 25.17. Il cammino dell’uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi”.