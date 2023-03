Oscar 2023: Everything Everywhere All at Once conquista 7 statuette

Si è svolta domenica sera la 95esima edizione degli Academy Awards, svoltasi come sempre al Dolby Theatre di Los Angeles con il presentatore Jimmy Kimmel. All’alba della cerimonia di premiazione, Everything Everywhere All at Once era in testa con il maggior numero di nomination, 11 in totale, inclusa quella per il miglior film, ed il piccolo film indipendente ha finito la serata con ben 7 Oscar.

La pellicola ha infatti conquistato il titolo di miglior regista per Daniel Kwan and Daniel Scheinert e quello di miglior film, battendo gli altri nove candidati: Niente di nuovo sul fronte occidentale, Avatar: La via dell’acqua, Gli spiriti dell’isola, Tár (entrambi presentati al Festival di Venezia), Elvis, The Fabelmans, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness e Women Talking.

Il film ha inoltre fatto conquistare tre statuette agli attori. Michelle Yeoh ha conquistato il titolo di Migliore attrice protagonista, facendo storia in quanto è la prima attrice di origine asiatica a ricevere il riconoscimento nei 95 anni di storia degli Academy Awards. Il co-star Ke Huy Quan, noto per essere stato attore bambino ne I Goonies e Indiana Jones e il tempio maledetto, è il Migliore attore non protagonista, mentre Jamie Lee Curtis ha conquistato il suo primo Oscar come Migliore attrice non protagonista.

Il titolo di Miglior attore protagonista è andato invece a Brendan Fraser per The Whale, dopo un’incredibile ritorno dall’oblio nel mondo del cinema ad oltre 20 anni dal successo riscosso con la trilogia de “La Mummia”.

A livello di animazione, Pinocchio di Guillermo del Toro ha sconfitto Marcel the Shell, il campione di incassi Il Gatto con gli Stivali 2, Il Mostro dei Mari e Red della Disney. Per quanto riguarda la miglior canzone originale, “Naatu Naatu” dal film RRR ha sconfitto nomi del calibro di Lady Gaga, Rihanna e Diane Warren. Infine Niente di nuovo sul fronte occidentale ha conquistato il titolo come miglior film straniero.