Tra pochi giorni ci sarà la 94esima cerimonia di premiazione degli Academy Awards a Los Angeles al Dolby Theatre, verrà presentata da Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes. Quest’anno tra i papabili a vincere l’ambito premio come miglior regia vediamo Il potere del cane di Jane Campion, disponibile su Netflix, Belfast di Kenneth Branagh, Dune di Villeneuve, tra gli altri notevole è Licorice Pizza, e una menzione particolare per King Richard candidato come miglior film e attore protagonista Will Smith, e West side story di Spielberg, visibile su Disney plus.

Tra gli attori protagonisti potrebbe vincere l’ambìto premio, Javier Bardem, Denzel Washington per Macbeth. Garfield per Tick tick boom, visibile su Netflix, Benedict ( Doctor Strange) Cumberbatch per Il potere del cane. attenzione anche per Dune che potrebbe fare incetta di statuette per miglior costume, migliore colonna sonora, migliore sceneggiatura e fotografia, migliori effetti speciali.

Ci farà molto piacere sapere che come italiano E’ stata la mano di Dio di Sorrentino è candidato come miglior film straniero, al seguito dell’acclamato Drive my car, ogni votante deve fare una lista di preferenze, per vincere deve essere il preferito tra i votanti, tra l’altro CODA I segni del cuore che parla di un tema autentico potrebbe aggiudicarsi la statuetta.

Belfast è altrettanto interessante perchè parla dell’infanzia del regista, sul conflitto nordirlandese, Jessica Chastain, protagonista di Gli occhi di Tammy Faye potrebbe vincere come miglior attrice protagonista, ma anche papabili Penélope Cruz, Nicole Kidman, Olivia Colman e Kristen Stewart, rispettivamente protagoniste di Madres paralelas, Being the Ricardos, La figlia oscura e Spencer.( Lady D)

Come film d’animazione è candidato Luca, Raya e l’ultimo drago, ma potrebbe vincere Encanto della Disney Pixar, c’è da dire che in questo momento molto difficile per il cinema, prima per la pandemia, poi per l’arrivo delle piattaforme streaming, si spera in un ritorno nelle sale del pubblico, forza motrice di questo settore.