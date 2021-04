Oscar 2021, il padre di Laura Pausini: "Vincerà, ho usato un metodo per vedere realizzati i sogni"

Laura Pausini è in nomination agli Oscar 2021 nella sezione “Miglior Canzone Originale” con “Io si“, brano composto dalla musicista americana Diane Warren e con testo in italiano di Niccolò Agliardi e la stessa Laura. Questa notte scopriremo tutti i vincitori del Premio Cinematografico più importante del Mondo e, così, anche se la nostra Laura riuscirà a portare a casa l’ambitissima statuetta d’oro.

Ovviamente l’Italia intera fa il tifo per lei e dopo la vittoria ai Golden Globe si spera che Io sì (seen), brano colonna sonora del film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti con Sophia Loren, possa portare a casa questo ennesimo e grandissimo riconoscimento.

La predizione del papà alla viglia degli Oscar 2021

Laura Pausini vincerà al Premio Oscar 2021? C’è qualcuno che non ha dubbi perché ha già predetto altri successi. Si tratta di Stefano Pausini, padre della cantante di Solarolo, che ai microfoni di “Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Fest” al giornalista e producer Pascal Vicedomini ha dichiarto: “Laura vincerà di sicuro l’Oscar”.

Fabrizio Pausini, papà della cantante italiana matissima all’estero, ne è certo, perché in passato ha “oracoleggiato” altri importanti avvenimenti e traguardi conquistati da sua figlia. Tutto questo, racconta, grazie ad un libro. “Quando mia moglie era incinta, leggendo un libro di cui non ricordo né titolo né autore, ho provato a mettere in pratica per 9 mesi ciò che lo scrittore sosteneva. Un metodo per vedere realizzati da un figlio i sogni del proprio genitore. Con Laura si è realizzato tutto. Da quando è nata le dico sempre ciò che succede prima che la cosa accada”, rivela.

Il papà di Laura Pausini, che è apparso in tv al suo fianco in varie occasioni, racconta di aver “indovinato” anche la candidatura all’Academy Award di “Io sì”; candidatura che definisce un “miracolo”. Ecco le sue parole, rilasciate durante l’evento streaming in programma tra il Chinese Theatre di Hollywood e le piattaforme Eventive.org e Mymovies.it: “Così come avvenuto negli altri momenti importanti della carriera di Laura, il miracolo della candidatura all’Oscar era stato da me predetto”.

Oscar 2021, il commento del giornalista di Hollywood Reporter

Dopo la vittoria ai Golden Globe e la candidatura ai David di Donatello, sembra davvero probabilissimo il trionfo della nostra Laura agli Oscar 2021. Ne è confinto anche Scott Feinberg, giornalista di Hollywood Reporter, che in collegamento a “Live from Hollywood” ha confermato la “premonizione” del Signor Fabrizio Pausini.

“Laura è favorita in quanto la canzone è bella e quest’anno non ci sono altri brani che abbiano particolarmente colpito il pubblico. E poi è affiancata da Diane Warren, che ha già ricevuto altre 11 nomination senza mai vincere” – ha dichiarato.

Che dire, manca davvero pochissimo scoprire se Laura Pausini trionferà in quel di Hollywood. Infatti, la manifestazione cinematografica andrà in scena nella notte tra il 25 e il 26 aprile e la grande interprete nazionale sarà una delle protagoniste, visto che si è esibita proprio con Dianne Warren, che l’ha accompagnata al pianoforte, come si può vedere sul suo profilo Instagram ufficiale.